Coronavirus.- Australia anuncia confinamientos en Nueva Gales del Sur tras sumar cifras máximas de casos y muertos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades del estado australiano de Nueva Gales del Sur, en el que se encuentra la ciudad de Sídney, ha anunciado este jueves nuevos confinamientos tras notificar cifras máximas de casos y muertos desde el inicio de la pandemia.



La primera ministra del estado, Gladys Berejiklian, ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 262 contagios y cinco fallecidos, y ha agregado que los confinamientos afectan a Hunter y Upper Hunter, según ha informado la cadena de televisión australiana ABC.



Así, ha dicho que la medida estará en pie durante una semana, algo parecido a lo sucedido recientemente en Orange. "Esperamos que, en la línea de lo sucedido en Orange, veamos que las restricciones en la comunidad sean retiradas en ese momento", ha explicado.



Las autoridades australianas han indicado que sospechan que el brote fue causado por una fiesta en la playa Blacksmith celebrada hace unos días, si bien han recalcado que las investigaciones continúan y aún no se ha alcanzado una conclusión.



Por su parte, el estado de Victoria ha anunciado un sexto confinamiento ante un nuevo aumento de los casos durante los últimos días, con ocho positivos durante el último día. El primer ministro del estado, Daniel Andrews, ha sostenido que la decisión ha sido "muy difícil".



"No puedo decir lo decepcionado que estoy de tener que hacer esto otra vez, pero con tan pocas personas con una vacuna, sin hablar de dos, no tengo otra opción que aceptar los consejos y tomar esta decisión importante para garantizar la seguridad de la gente", ha argüido.



"La alternativa es dejar que esto progrese y se nos escape de las manos, con lo que los hospitales estarían totalmente sobrepasados no con cientos de pacientes, sino con miles", ha reseñado.