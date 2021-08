Colombia.- Archivada en Colombia la investigación contra la campaña presidencial de Juan Manuel Santos

20-10-2017 Juan Manuel Santos POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE COLOMBIA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha anunciado su decisión "unánime" de archivar la investigación contra la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos en 2014 por la supuesta recepción de fondos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, implicada en numerosos casos de corrupción.



El CNE ha indicado en un comunicado publicado en su página web que la investigación fue abierta tras unas declaraciones en las que el empresario Andrés Sanmiguel Castaño apuntó a la existencia de ingresos de dinero de forma irregular a la campaña que no fueron notificados al organismo.



Sin embargo, el organismo ha resaltado que tras una "exhaustiva investigación preliminar", se ha determinado que "no se logró demostrar la existencia de un hecho nuevo que condujera a una posible responsabilidad que diera lugar a continuar con la actuación administrativa".



La decisión ha sido anunciada horas después de que la Comisión de Acusación de la Cámara anunciara igualmente el archivo del proceso sobre el presunto ingreso de dinero de Odebrecht en la campaña de Santos, quien ha aplaudido ambas decisiones.



"Después de seis años de investigaciones, el CNE y la Cámara de Colombia concluyeron que no hubo nada indebido en mi campaña. Siempre he respetado la justicia de nuestro país", ha manifestado el expresidente a través de su cuenta en la red social Twitter.



El caso Odebrecht estalló en Brasil pero poco a poco se ha ido descubriendo que actuó de la misma forma en otros países de América Latina. En el caso de Colombia, la Fiscalía sostiene que llegó a pagar unos 30 millones de dólares (26,5 millones de euros) en sobornos para conseguir obra pública.