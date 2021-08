Braspennincx, de una crisis cardiaca al oro en keirin de Tokio-2020

Shanne Braspennincx es un milagro: seis años después de haber sufrido una crisis cardíaca, la holandesa se convirtió en campeona olímpica de keirin, este jueves en el velódromo de Izu.

A 145 kilómetros al sur de Tokio, se subió a lo alto del podio, flanqueada por la neozelandesa Ellesse Andrews, segunda, y la canadiense Lauriane Genest, tercera.

En categoría masculina el oro del día se lo llevó el británico Matthew Walls, campeón en omnium.

"Pensé que mi carrera se había terminado. Tuve que esperar mucho tiempo, seis o siete meses, para saber si podía seguir corriendo al más alto nivel. Y luego fue difícil volver a mi antiguo nivel", explicó la nueva campeona olímpica, que sufrió el colapso en 2015, cuando estaba en una concentración en Estados Unidos.

"Necesité varios años para volver y recuperar la confianza en mi cuerpo, la había perdido. Actualmente tomo medicamentos pero puedo ir a fondo, o no sería campeona olímpica", añadió.

Cuando sufrió la crisis cardíaca, subida en su bicicleta, su arteria derecha había quedado completamente obstruida y su organismo había operado con un mecanismo de derivación: "Mi cuerpo fabricó un 'bypass' con pequeños vasos y poder alimentar así mi corazón".

La mala noticia en el equipo holandés fue la caída, también en el keirin, de Laurine van Riessen, que tuvo un contacto con una de las ruedas de la británica Katy Marchant, en cuartos de final. Las dos ciclistas acabaron por el suelo.

Van Riessen fue atendida por los médicos en el lugar de la caída y luego salió del velódromo en camilla camino del hospital.

"Laurine está consciente. No se acuerda de su caída, pero puede decir donde tiene dolor", declaró un portavoz de la Federación Holandesa (KNWU), según publica la prensa del país.

- Walls, oro en omnium -

La otra medalla del día fue de Matthew Walls, el primer oro del equipo británico, menos dominador que en el pasado en el velódromo, pero que ya suma tres medallas en cuatro carreras.

Walls finalizó por delante del neozelandés Campbell Stewart, campeón del mundo en 2019, y del italiano Elia Viviani, campeón olímpico hace cinco años en Rio.

El francés Benjamin Thomas, vigente campeón mundial y principal favorito, fue cuarto, tras llegar tercero a las últimas vueltas de la carrera a los puntos, pero se quedó sin fuerzas al final.

El británico Jason Kenny, seis veces campeón olímpico y medalla de oro en velocidad individual en Londres-2012 y Rio-2016, fue eliminado en dos rondas de cuartos.

"No esperaba ser eternamente el mejor, es difícil ganar. Fue difícil hace cinco años y lo seguirá siendo. Hoy no estuvo suficientemente bien, no estoy tan bien como me gustaría en el plano físico", dijo el ciclista de 33 años, al que le queda el keirin, en el que también es campeón olímpico, para intentar lograr una medalla individual.

