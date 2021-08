"Bomba mundial", la prensa argentina se sorprende por la salida de Messi

Buenos Aires, 5 ago (EFE).- El anuncio de que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona es la noticia principal de la mayoría de los portales de noticias de Argentina, que consideran la partida del argentino como una "bomba mundial" y un "giro inesperado".

"Bomba mundial: Barcelona anunció que Leo no sigue", tituló el diario deportivo Olé, que tiene la noticia como la más destacada del momento.

"Giro inesperado. Lionel Messi se va del Barcelona: una bomba que sacude al mundo del fútbol", tituló el diario La Nación, que publica varias notas relacionadas.

El mítico diario La Capital, de la ciudad de Rosario, también utilizó la palabra "bomba" para referirse a la partida de Messi del Barcelona.

El sitio web Infobae destaca que Messi es "agente libre" y que el Barcelona "culpó a La Liga por no haber podido cerrar el acuerdo con el jugador".

La noticia de la salida de Messi también se volvió tendencia en las redes sociales y la mayoría de los internautas reaccionaron con sorpresa al anuncio.