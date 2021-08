Bardet, nuevo líder de la Vuelta a Burgos

El ciclista francés Romain Bardet, del equipo DSM, celebra la victoria y el liderato de la clasificación general tras la tercera etapa de la XLIII edición de la Vuelta a Burgos, con llegada a Espinosa de los Monteros, este jueves. EFE/Santi Otero

Burgos, 5 ago (EFE)-. El ciclista del Team DSM Romain Bardet ha ganado este jueves en Espinosa de los Monteros y es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos, tras la tercera etapa.

El francés hizo buena la ventaja que consiguió en la subida a Picón Blanco y se sobrepuso a una caída a falta de 5 kilómetros en la bajada que le vale para ser el nuevo maillot morado.

Segundo clasificado es el italiano Domenico Pozzovivo y tercero el español Mikel Landa que demostró encontrarse en plena forma tras meses sin competir.

En el kilómetro 10, se formó una fuga con un grupo formado por Johan Jacobs (Movistar), Daniel Oss (Bora), Nico Denz (DSM), Matis Louvel (Arkea), Julen Amezqueta (Caja Rural) y Joan Bou (Euskaltel) que no consiguió una ventaja clara y fue absorbido antes de la subida al primer puerto.

Coronaron el Alto de Barcina en primer lugar Oier Lazkano (Caja Rural), seguido de Bou, Oscar Cabedo (Burgos BH) y Guy Niv (Israel), los mismos cuatro que coronaron más adelante el Alto de Cerceda con una diferencia superior a los 7 minutos aunque el pelotón trabajó bien para evitar que la fuga consiguiera más ventaja.

Lazkano lo intentó en el kilómetro 121, sumando más puntos para la montaña al pasar primero en el Alto de Retuerta y conseguir ligeras ventajas con sus compañeros de fuga, imponiendo un ritmo tan alto que Niv no pudo seguirlo y fue absorbido por el pelotón en el kilómetro 143.

De nuevo los tres de cabeza se agruparon pero el pelotón ya estaba tan cerca que comenzaron los primeros ataques con Bardet saliendo del grupo mientras que Bernal tiraba del pelotón ya sin opciones en la general.

Justo antes de coronar Picón Blanco, los fugados fueron cazados y se puso a dominar el francés que lo hizo hasta lo que restaba de carrera, y por detrás Mikel Nieve y Geoffrey Bouchard que habían probado suerte.

También Mikel Landa y Domenico Pozzonovo, aprovechando el conocimiento del vitoriano en este terreno se unieron a Nieve y Bouchard en la bajada, donde éste último sufrió una caída que le quitó todas las opciones de victoria.

También se cayó Bardet pero no fue suficiente para recortar ventajas y sacó más de medio minuto en la bajada consiguiendo así una nueva victoria de su carrera deportiva.