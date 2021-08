Ayuso ve bien la ampliación del Prat y celebra inversiones en Cataluña que benefician a ciudadanos y no la independencia

09-06-2021 El aeropuerto de de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cerca del espacio protegido natural de La Ricarda, a 9 de junio de 2021, en El Prat de Llobregat, Barcelona, Cataluña (España). La Ricarda es un espacio protegido de 800 metros de longitud y 100 de altura que consiste en un antiguo brazo de río abandonado. Está situado en el municipio de El Prat de Llobregat, junto al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. ECONOMIA David Zorrakino - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que las parecen bien la ampliación que se va a realizar en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y ha celebrado las inversiones que se realizan en Cataluña, que benefician a los ciudadanos, y no las que van para la independencia.



En declaraciones a los medios, tras visitar el Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias, la mandataria del PP ha señalado que las inversiones del Estado en cualquier parte del territorio "son siempre bienvenidas" y si creen necesario hacer esta ampliación, "como el anterior Gobierno del PP con Mariano Rajoy así lo vio", no tiene nada más que decir y le parece bien.



"Ahora yo con lo que estoy en absoluto desacuerdo es con incrementarle los impuestos al resto de españoles para ir a pagar no administraciones, que redundan en beneficio de los ciudadanos, sino en políticas ilegales y rupturistas como pretenden los independentistas en Cataluña y que luego no benefician a nadie", ha dicho.



Para Ayuso, si las inversiones de los demás, si el dinero de todos los españoles, va para pagar "estas ensoñaciones" tienen todo su desacuerdo y su reprobación pero si van para más inversión pública pues "bienvenidas". Eso sí ha alertado que espera que estas no sea "en detrimento de las demás" y en base a "esa España multinivel donde al final se financia por dos a algunas comunidades porque sus líderes te mantienen en las instituciones".