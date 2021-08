04-08-2021 Saúl Craviotto en el K1 200 de los Juegos Olímpicos de Tokio ASIA DEPORTES JAPÓN COE



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Los palistas españoles Saúl Craviotto y Carlos Arévalo no han podido conseguir medalla en la final del K1 200 metros del piragüismo de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras finalizar séptimo y quinto, respectivamente.



El catalán, que buscaba igualar las cinco medallas de David Cal, no ha salido bien una vez más y se ha quedado rezagado y sin opciones, mientras que el gallego sí ha podido estar delante, pero no ha podido pelear finalmente por el podio.