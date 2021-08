Argentina registra sequía y falta de nieve en la Patagonia y la región de Cuyo

Durante el trimestre que comprende mayo, junio y julio se intensificó el déficit de precipitaciones en todo el sur y oeste de la Patagonia argentina y se amplió a la cordillera de Cuyo. EFE/Cézaro De Luca/Archivo

Buenos Aires, 5 ago (EFE).- Las regiones de Cuyo (oeste) y Patagonia (sur) se encuentran "bajo los efectos adversos de la sequía", con un déficit considerable de lluvia y nieve que se extiende incluso a sectores cordilleranos y los pronósticos a largo plazo no describen grandes cambios, según un reporte difundido este jueves por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La sequía en el sur del país se da en medio de la histórica bajante del río Paraná en el Litoral (nordeste), donde también un reporte anterior del SMN ha registrado que el 75 % del área de la cuenca del Paraná está afectada por sequías moderadas a excepcionales.

“Varias regiones de la Argentina sufren las consecuencias de una prolongada e intensa sequía” que “produce diversos impactos en sectores de la actividad productiva y preocupa a expertos y autoridades”, advirtió la SMN.

“La situación se perfila compleja y en el horizonte las noticias no son alentadoras”, agregó.

FALTA DE LLUVIAS

Según el reporte, durante el trimestre que comprende mayo, junio y julio se intensificó el déficit de precipitaciones en todo el sur y oeste de la Patagonia y se amplió a la cordillera de Cuyo.

Según detalló, los acumulados de precipitación estuvieron muy por debajo de los valores normales para la época: 200 milímetros por debajo del promedio climatológico de 1981 a 2010.

Recordó que las zonas cordilleranas de estas regiones del país suelen tener su máximo de lluvias en esta época del año.

Pero señaló que actualmente se está ante “un panorama completamente inverso” y “en consecuencia, se presenta una situación de sequía”.

FALTA DE NIEVE

El SMN agregó que el déficit de precipitaciones también se refleja en la falta de nieve durante el mismo trimestre en la Patagonia y Cuyo (incluido el cordón cordillerano).

Destacó que las imágenes satelitales marcan “una gran disminución de la superficie con nieve” en 2021 respecto del mismo trimestre del año pasado.

En Cuyo, la cordillera central presenta la superficie cubierta por nieve más baja desde 2000, en tanto se trata del cuarto año consecutivo también por debajo de dichos valores.

En la Patagonia, el sector norte presenta también los valores más bajos desde 2000 y el sector sur registra el segundo valor más bajo desde 2000, sólo superado por el mismo trimestre de 2015.

PRONÓSTICO NO ALENTADOR

La explicación que da el SMN sobre la sequía es que sobre toda la región "domina un patrón de circulación atmosférica que disminuyó la frecuencia de avances de frentes fríos, con sistemas de altas presiones que impiden la formación de precipitaciones y favorecen temperaturas más cálidas que lo normal”.

Y entiende que “el pronóstico no es alentador” para el trimestre que comprende agosto, septiembre y octubre de 2021.

El SMN prevé “una mayor probabilidad de que la precipitación sea normal o inferior a lo normal” en toda esa región.

En tanto, espera “un trimestre más cálido que lo normal” en Cuyo y el sur y este de la Patagonia y “temperaturas normales o superiores” a lo normal en el oeste patagónico.