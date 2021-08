16-09-2019 Arancha de Benito define a su hija Zayra: "Más que fiestera es disfrutona, como yo". MADRID, 5 (CHANCE) De nuevo en España después de unos meses residiendo en Londres con su novio, Miki Mejías, Zayra Gutiérrez ha dejado las polémicas en el pasado y está viviendo uno de sus veranos más dulces en compañía de su chico y de su madre, Arancha de Benito. Disfrutando al máximo de sus vacaciones, la influencer se ha convertido en una de las celebrities que noche sí y noche también, se deja ver feliz y de lo más sonriente en los conciertos del Festival Starlite Catalana Occidente en Marbella. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



De nuevo en España después de unos meses residiendo en Londres con su novio, Miki Mejías, Zayra Gutiérrez ha dejado las polémicas en el pasado y está viviendo uno de sus veranos más dulces en compañía de su chico y de su madre, Arancha de Benito. Disfrutando al máximo de sus vacaciones, la influencer se ha convertido en una de las celebrities que noche sí y noche también, se deja ver feliz y de lo más sonriente en los conciertos del Festival Starlite Catalana Occidente en Marbella.



Algo en lo que coincide con su famosa mamá que, fiel a su costumbre, está veraneando en la localidad malagueña y, volcada en la organización del torneo benéfico de padel con el que lleva varios años colaborando, nos ha contado cómo están siendo sus vacaciones. "De momento tranquilitas. Estoy fantástica y disfrutando de la familia, muy a gustito", ha confesado en el concierto de Rosario Flores, Lolita y Antonio Carmona al que ha acudido acompañada de unos amigos y, como no podía ser de otra manera, de su hija Zayra: "No se pierde un concierto. Ha salido a la madre, es un poco melómana".



Entre risas, y después de que la joven haya 'sentado cabeza' en los últimos tiempos con su joven novio, Arancha ha definido a Zayra como "disfrutona, más que fiestera". "Ese adjetivo me define bastante, me gusta mucho disfrutar de todo, de las pequeñas y las grandes cosas, de todo lo que pone la vida que a veces es maravilloso y otras veces no tanto", ha añadido, confesando así en qué se parece su hija a ella. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!