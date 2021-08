AMP.- O.Próximo.- El Ejército de Israel bombardea el sur de Líbano en respuesta al disparo de varios proyectiles

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha afirmado haber lanzado este jueves ataques aéreos sobre el sur de Líbano en respuesta a cohetes disparados contra su territorio desde el país vecino, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas ni reclamación de la autoría de estos disparos.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han precisado, a través de su perfil, que han bombardeado una infraestructura terrorista, además de áreas libanesas "desde las que se dispararon cohetes contra el Estado de Israel" y una instalación que se utilizó para disparar cohetes contra Israel en el pasado.



Los ataques de las FDI se habrían producido sobre el área libanesa de Marjayún, en respuesta al lanzamiento de tres cohetes por parte de Líbano durante la jornada del miércoles, de los cuales dos impactaron en el norte de Israel y otro en territorio libanés.



En concreto, han impactado contra la ciudad israelí de Kiryat Shmona, provocando incendios en áreas boscosas que llevan activos horas, informan medios israelíes, que también indican que autoridades israelíes señalan a una facción afiliada al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como autora.



De este modo, los nuevos ataques anunciados por las FDI supondrían la cuarta ronda contra objetivo en Líbano desde que se disparasen cohetes desde este país el miércoles, señala 'The Jerusalem Post'.



"Los ataques de las FDI continuarán e incluso se intensificarán ante los atentados terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos", ha advertido el Ejército israelí, al tiempo que ha añadido que "el Estado del Líbano es responsable de lo que está sucediendo en su territorio".



Por su parte, un funcionario de seguridad libanés ha confirmado dos ataques israelíes contra el sur del Líbano este jueves, según recoge el medio local 'The Daily Star'.



El Ejército israelí realizó a finales de julio disparos de artillería contra territorio libanés en respuesta al lanzamiento de dos cohetes contra el país. Tras ello, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, emitió posteriormente una advertencia al país vecino sobre cualquier ataque de este tipo.



En este sentido, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha condenado los ataques con proyectiles "por parte de grupos armados con base en Líbano" y ha recalcado el derecho de Israel "a defenderse ante estos ataques".



"Condenamos totalmente estos ataques con proyectiles", ha señalado en rueda de prensa, antes de recordar que "Israel tiene el derecho a defenderse ante estos ataques, como han dicho el presidente (Joe Biden) y el secretario (de Estado, Antony) Blinken".



"Seguiremos en contacto con los socios israelíes, con funcionarios libaneses y con otros socios en la región, en un esfuerzo por reducir las tensiones", ha manifestado, según la transcripción de su rueda de prensa, publicada por el Departamento de Estado a través de su página web.



Israel y Líbano están técnicamente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera terrestre ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación, mientras que ambos países han iniciado contactos indirectos para delimitar su frontera marítima.