Abogados de Meng Wanzhou acusan a EE.UU. de aprovecharse de Canadá

El equipo legal de Meng argumentó hoy ante la jueza Heather Holmes, del Tribunal Supremo de Columbia Británica (Canadá), que las autoridades estadounidenses no suministraron a Canadá con información veraz sobre su cliente y sus conversaciones con directivos del banco HSBC. EFE/EPA/Stringer/Archivo

Toronto (Canadá), 4 ago (EFE).- Los abogados de Meng Wanzhou acusaron este miércoles a Estados Unidos de aprovecharse del sistema judicial canadiense, y de las autoridades del país, cuando solicitaron con información manipulada la detención y extradición de la directora financiera de Huawei en diciembre de 2018.

El equipo legal de Meng argumentó hoy ante la jueza Heather Holmes, del Tribunal Supremo de Columbia Británica (Canadá), que las autoridades estadounidenses no suministraron a Canadá con información veraz sobre su cliente y sus conversaciones con directivos del banco HSBC.

La comparecencia de hoy es parte de los argumentos finales de la defensa y la fiscalía canadiense, en contra y favor respectivamente, de la petición de extradición de Meng, de 49 años de edad, a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Meng y Huawei de fraude bancario para evadir las sanciones que Washington ha impuesto contra Irán.

Los abogados de Meng señalaron a Holmes que Washington actuó "de mala fe" cuando presentó a Canadá información manipulada sobre las acciones de la directiva de Huawei, e hija del fundador de la compañía, por lo que no debería ser extraditada a Estados Unidos.

La prueba de la supuesta manipulación son unos documentos internos de HSBC que Huawei obtuvo tras acudir a los tribunales en el Reino Unido, donde se encuentra la sede del banco, y Hong Kong, donde Meng se reunió con directivos de la entidad financiera.

Según EE.UU., en 2013, Meng mantuvo una reunión en Hong Kong con altos ejecutivos de HSBC a los que presentó un documento en PowerPoint que ocultaba la relación entre Huawei y Skycom, una empresa con operaciones en Irán, por lo que habría cometido fraude para evitar las sanciones.

En julio, el portavoz en Canadá de Huawei, Alykhan Velshi, declaró a Efe que los documentos prueban que "HSBC, a su más alto nivel, era consciente en todo momento de la relación entre Huawei y Skycom" y que Meng "no mintió" a la institución financiera.

Pero el pasado 9 de julio, Holmes rechazó la petición de los abogados de Meng de admitir los documentos que según Huawei exoneran a la directiva de la compañía.

La decisión fue un duro golpe para la directora financiera de Huawei, que fue detenida por Canadá en diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos cuando hizo escala en Vancouver de camino a México.

En un comunicado emitido hoy, Huawei reiteró la inocencia de Meng y de la compañía, y aseguró que "los Estados Unidos ha presentado una caracterización equívoca a la vez que ha omitido otra evidencia para establecer un caso de fraude".

"Su conducta impropia, junto con su cambiante teoría del caso, ha corroído la justifica de los procedimientos legales en Canadá", añadió la compañía.

La detención de Meng ha causado un grave conflicto diplomático entre Canadá y China. Pocas horas después del arresto de la ejecutiva en 2018, China detuvo a dos ciudadanos canadienses, Michael Kovrig, un diplomático en excedencia, y Michael Spavor, un empresario especializado en comercio con Corea del Norte.

Los dos fueron juzgados en marzo de este año por tribunales chinos, acusados de "recopilar, proveer y vender secretos de Estado a fuerzas extranjeras".

Canadá ha denunciado el arresto "arbitrario" de sus dos ciudadanos y que los juicios se realizaron a puerta cerrada, sin garantías para los acusados.

Mientras tanto, Meng se encuentra en Canadá en libertad bajo fianza y vive en Vancouver con su familia en una de las dos mansiones que la heredera del imperio Huawei posee en esta ciudad canadiense.

En los próximos días, la fiscalía canadiense presentará sus argumentos ante Holmes en favor de la extradición.