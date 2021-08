𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) ha causado furor en su cuenta de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 356.111 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Un domingo para sentirme la mamá MÁS ORGULLOSA DEL MUNDO, Te Amo Amor Mío Chiquito Campeón Del Planeta y Todos Sus Alrededores 😍😍🙏🏽🙏🏽 GRACIAS Por ser el mejor de los maestros, GRACIAS por escogerme!!





Tuve que robarme esta hermosura porque es como si me hubieran leído el alma para escribirla, Te Amo MATIII 💙 Querido hijo: Eres mi persona favorita del mundo. No es algo que me vas a escuchar decir otra vez. No sólo es injusto para tu papá, pero no va a ser justo para tu hermanito, una vez que nazca y comience a hablar y a entender. ​ ​Tú y sólo tú, fuiste el responsable de abrir inmensamente mi corazón. Tú me enseñaste lo que el incondicional, incontrolable y salvaje amor te hace sentir. Tú lo cambiaste todo. Tú me hiciste MAMÁ. ​Y aunque ya no serás mi único hijo, siempre serás mi primero. Tú siempre serás el primero que me hizo por primera vez dejar de pensar primero en mí. Eres la primer persona a la que le he dicho "te amo" más de 15 veces en un solo día. Eres el primero a quien he sonado la nariz, al primero que le he limpiado la popó, el primero que me ha hecho desear yo sufrir en lugar de verlo a él sufrir. Contigo cometí todos los errores de mamá primeriza, te he usado de aprendizaje para hacer un mejor trabajo con tu hermano, eres mi hermoso conejillo de indias. Tú. Tú eres mi primer recién nacido, mi primer gateador, mi primer todo. Tú eres el que no me deja de sorprender cada día, tú eres el explorador intrépido que toma mi mano para llevarme hacia el futuro. Tú estas en mis sueños y en cada deseo que he pedido a las estrellas. Así que cuando te sientas triste o frustrado porque no puedo ir a jugar contigo, porque estoy amamantado a tu hermano o cuando me pidas que te cargue y yo te diga que no, por estar cargándolo a él o sientes que contigo soy mas dura y con el más amorosa. O cuando me oigas hablar de lo tierno y hermoso que es y tengas celos. Quédate seguro de que hay más que suficiente espacio para los dos en mi corazón, debido al enorme espacio que se expande cada vez más y que tú lograste abrir en mi corazón. ​Tú, tú y sólo tú. Siempre serás mi primer amor 💙





#LosDescordinadosDíaADía @juandiegovanegasl @donjediondo @carloscalero29 @diaadiacaracoltv jajajaja 😆😆





Gracias mi DIOS Te Amo!! Ayer fue un gran día, vemos tus manos en nosotros siempre 😍😍🙏🏽🙏🏽 Si ves luz, ahí estaré ✨ Si escuchas tu intuición, ahí estaré Confía en mis tiempos, yo siempre te guío ¡Buenos días!





"Tú pones la fe y DIOS pone el milagro."

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.