Vacunas dirigidas a variante delta podrían ser necesarias

(Bloomberg) -- Las vacunas dirigidas a la variante delta altamente transmisible podrían ser necesarias dada su mayor capacidad para infectar a las personas con inmunidad debilitada, dijeron los investigadores que lideran un estudio en Inglaterra sobre las vacunas contra el covid.

La tercera oleada de casos en Reino Unido ha sido, en gran parte, impulsada por la variante delta entre las personas no vacunadas, especialmente las de 12 a 24 años, así como entre algunas personas que ya habían habían sido vacunadas, según los autores de un estudio realizado a aproximadamente 98.000 personas en Inglaterra. La eficacia de las vacunas para detener el contagio durante el período de estudio se redujo a 49%, estimaron los investigadores, frente a un 64% del mes anterior. La protección de las vacunas contra el desarrollo de síntomas de covid fue de 59%, frente a 83% anteriormente.

“El desarrollo de vacunas contra la variante delta podría estar justificado”, a la luz de la evidencia de que la proteína de espiga ha mutado hasta un punto en que los anticuerpos generados por las vacunas actuales se están volviendo menos efectivos, dijeron los investigadores.

EE.UU., Reino Unido e Israel se encuentran entre los países con más personas vacunadas del mundo, sin embargo, todos han experimentado aumentos repentinos de casos de covid y hospitalizaciones relacionadas con la variante delta. Funcionarios de salud en EE.UU. han suplicado a los indecisos que se vacunen para tratar de controlar la propagación del virus, que tiene el potencial de conducir a mutaciones más peligrosas.

Aun con esto, las vacunas actuales continúan brindando un grado de protección relativamente alto, dijeron investigadores de instituciones de todo el Reino Unido. Las personas completamente inmunizadas tenían tres veces menos probabilidades de contraer delta que sus pares no inmunizados, y menos probabilidades de sufrir episodios de covid-19 sintomático o de transmitirlo a otras personas si se contagiaban, según el estudio.

El estudio, llamado React-1, analizó los resultados de las pruebas de covid del 24 de junio al 12 de julio. El período corresponde aproximadamente a un aumento en los casos en el Reino Unido, a medida que la variante delta reemplazó por completo a la cepa alfa que se detectó por primera vez en el sur del país y causó estragos el invierno pasado.

Los contagios entre personas completamente vacunadas se están convirtiendo en un problema cada vez más importante en países con altas tasas de vacunación. Estas preocupaciones todavía afectan únicamente a una pequeña parte del mundo, ya que solo 13% de las personas están completamente vacunadas a nivel mundial, la mayoría de ellas en el mundo desarrollado, señalaron los autores.

Las infecciones durante el período del estudio se centraron más que nunca en la población más joven del país, con aproximadamente la mitad de los hisopos positivos provenientes de personas de entre 5 y 24 años. Ese grupo de edad solo representa una cuarta parte de la población de Inglaterra, según el informe, que aún no ha sido revisado por pares.

