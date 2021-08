Tom Brusse, alicaído y noqueado tras su reencuentro con Sandra Pica

04-08-2021 Tom Brusse habla de su primer encuentro con Sandra Pica tras finalizar 'Supervivientes'. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 4 (CHANCE)



Si alucinados y sorprendidos nos quedamos con las imágenes en las que aparecían Tom Brusse y Sandra Pica juntos después de su sonada, y prolongada, ruptura que protagonizaron en pleno reality, más noqueado parece el propio Tom.



El concursante de 'Supervivientes', visiblemente alicaído, asegura que tras la velada que compartió con su ex Sandra se encuentra "muy bien gracias", pero no está preparado para entrar en detalles sobre lo que pasó en esa noche y lo que realmente está ocurriendo entre ellos. "De momento no voy a hablar de este tema y cuando me sienta mejora para hablarlo lo diré públicamente, de momento no", aseguró el francés mientras disfrutaba de un paseo por la centro de la capital y dejando la puerta abierta a que de su boca saldrá la verdadera historia cuando considere adecuado.



Reafirmándose en su postura, "Lo hablaré en su momento", Tom evitó aclarar si el encuentro con Sandra se debe a rematar hilos pendientes que tenía la pareja o se trata de una reconciliación en toda regla como se ha especulado. Sea lo que fuere, el concursante de 'Supervivientes' aun no está preparado para desvelar de qué se trata realmente. ¿Quizá un cheque y una silla en un plató le anime a dar el paso a contarlo?