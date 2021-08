"The Exorcist" tendrá una nueva secuela 50 años después de su estreno

La primera entrega de la saga estará dirigida por David Gordon Green ("Halloween") y llevará el sello de la casa Blumhouse, una factoría emblemática del género de terror que cuenta con títulos a sus espaldas como "Paranormal Activity" y "The Purge". EFE/EPA/WARREN TODA/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 4 ago (EFE).- La película "The Exorcist" tendrá una nueva secuela en forma de trilogía que se lanzará en octubre de 2023, justo cuando se cumplirán 50 años del estreno del clásico de terror.

Los estudios Universal han anunciado este miércoles que están preparando esta trilogía basada en la cinta original, por la que pagaron más de 400 millones de dólares en propiedad intelectual según el diario Deadline.

La primera entrega de la saga estará dirigida por David Gordon Green ("Halloween") y llevará el sello de la casa Blumhouse, una factoría emblemática del género de terror que cuenta con títulos a sus espaldas como "Paranormal Activity" y "The Purge".

Aunque no se conoce el reparto, parece que Ellen Burstyn, quien logró una nominación al Óscar por su trabajo en la película original, volverá a dar vida a Chris MacNeil, la protagonista que en la trama original descubría que su hija estaba poseída por demonios.

"The Exorcist", estrenada en 1973, es considerada un clásico del cine de terror. Recibió 10 nominaciones a los premios Óscar, incluida una a mejor película, y ganó 441 millones de dólares en taquilla.

Desde entonces, el filme ha tenido varias películas basadas en su argumento como "Exorcist II: The Heretic (1977)" y "The Exorcist III" (1990), aunque gozaron de un éxito irregular siendo "Dominion" (2005) la más reciente, que servía como precuela.