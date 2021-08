S&P 500 y Dow Jones bajan por declive de sectores de banca e industria

Imagen de archivo de una señal de Wall Street junto al edificio de la Bolsa de Nuea York, EEUU. 28 octubre 2013. REUTERS/Carlo Allegri

Por Sagarika Jaisinghani

4 ago (Reuters) -Los índices S&P 500 y Dow Jones de Wall Street operaban con pérdidas el miércoles, mientras que el Nasdaq cotizaba con pocos cambios, ya que la inquietud por la desaceleración del crecimiento económico y por la pandemia afectaba a sectores económicamente sensibles, como la banca y la industria.

* Nueve de los 11 subíndices del S&P 500 cedían a media mañana, con los segmentos de finanzas e industrias marcando bajas de 0,6% cada uno. Los papeles de energía, otro sector vinculado a la economía, se hundían un 2,2% en medio de una caída de los precios del petróleo.

* Las acciones de la banca declinaban un 0,8%, en línea con la debilidad en los rendimientos de los bonos, ya que un reporte de la firma ADP indicó el miércoles que las nóminas privadas en Estados Unidos crecieron mucho menos de lo esperado en julio, probablemente restringidas por la escasez de trabajadores y de materias primas.

* A las 1430 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 217,51 puntos, o un 0,62%, a 34.894,73 unidades; el índice S&P 500 bajaba 10,45 puntos, o un 0,23%, a 4.412,56 unidades; mientras que el Nasdaq Composite subía 2,5 puntos, o un 0,02%, a 14.765,47 unidades.

* Las acciones de las principales empresas de tecnología, como Netflix Inc, Amazon.com Inc y Facebook Inc, que se benefician de las restricciones al movimiento que llevan a las personas a consumir entretenimiento desde casa, se transaban con bajas marginales.

* "La caída en los rendimientos de los bonos es una señal de alerta y por ahora inciden en las acciones vinculadas al crecimiento, mientras que los papeles cíclicos están mostrando signos de debilidad, tal vez porque los inversores están cuestionando la aprobación del plan de gasto fiscal en infraestructura", dijo Sam Stovall, estratega de inversiones en CFRA Research.

* La confianza de los inversores recibió un impulso el lunes después de que el Senado presentó a debate un proyecto de ley de infraestructura por un 1 billón de dólares, pero los jefes de las bancadas demócrata y republicana han continuado discutiendo acaloradamente sobre enmiendas a la iniciativa.

* Un segundo reporte de macroeconomía, esta vez sobre el crucial sector de servicios, índicó que el índice PMI de actividad no manufacturera de Estados Unidos subió a 64,1 en julio, por encima de las estimaciones del mercado de un alza ligera a 60,5.

(Reporte de Sagarika Jaisinghani en Bengaluru; editado en español por Janisse Huambachano y Marion Giraldo)