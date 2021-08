SoftBank tendría una participación de US$5.000M en Roche

(Bloomberg) -- SoftBank Group Corp. reunió silenciosamente una participación de US$5.000 millones en Roche Holding AG, apostando por la estrategia de la empresa farmacéutica de utilizar datos para desarrollar fármacos, según personas familiarizadas con el tema.

El conglomerado japonés es ahora uno de los mayores inversionistas de Roche, según datos compilados por Bloomberg.

Recientemente, las ventas de Roche se han visto impulsadas por su negocio de pruebas de covid-19. La unidad de diagnóstico de la compañía reaccionó rápidamente a la pandemia de coronavirus, pero la división de productos farmacéuticos, donde sus antiguos medicamentos contra el cáncer se enfrentan a una competencia cada vez mayor, ha pasado por momentos más difíciles.

Las acciones de la compañía con sede en Basilea, Suiza, han subido un 8,8% en los últimos 12 meses, en comparación con un aumento de 14,7% del índice MSCI World Pharma Biotech & Life Sciences durante el mismo período.

Las acciones con derecho a voto de Roche subieron hasta un 1,6% en las primeras operaciones del miércoles a su nivel más alto registrado, mientras que las acciones sin derecho a voto subieron hasta un 1%.

La farmacéutica tiene una estructura de acciones de clase dual con acciones separadas con derecho a voto y sin derecho a voto. Las familias fundadoras poseen el 50,1% de la clase con derecho a voto, mientras que el rival Novartis AG tiene un tercio. No está claro qué tipo de acciones posee SoftBank.

SoftBank cree que la división Genentech de Roche, que se centra en el descubrimiento y el desarrollo de fármacos basados en datos, está muy infravalorada, dijo una de las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial. Roche contrató el año pasado a Aviv Regev, una bióloga computacional y de sistemas que fue un miembro central del Broad Institute, afiliado a la Universidad de Harvard, para liderar la unidad de investigación de Genentech.

El trabajo de Regev muestra como la tecnología ha transformado la forma en que se desarrollan los medicamentos. Como bióloga computacional y de sistemas, fue pionera en métodos para descifrar secuencias de ARN, el negativo químico del ADN, en células individuales. Al mismo tiempo, ayudó a desarrollar algoritmos de aprendizaje automático para ayudar a los científicos a comprender la avalancha de datos que se encuentran en las secuencias. El traslado a Roche significa poder poner en práctica su investigación para desarrollar mejores medicamentos, dijo Regev este año en un podcast.

Roche está desarrollando una nueva píldora para tratar el covid-19 y un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. En junio, Estados Unidos aprobó Aduhelm de Biogen Inc., un medicamento para la enfermedad de Alzheimer, lo que se consideró un signo positivo para el medicamento de Roche.

SoftBank se ha centrado cada vez más en la biotecnología y el cuidado de la salud. Invirtió en Pacific Biosciences of California Inc., AbCellera Biologics y Sana Biotechnology. En febrero, Bloomberg News informó que SoftBank estaba planificando invertir miles de millones en empresas de biotecnología que cortizan en bolsa, a través de su división de gestión de activos SB Northstar.

