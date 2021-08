Sagstrom: "Ser libre ha significado mucho para mi juego como para mí misma"

Madelene Sagstrom de Suecia. EFE/ TANNEN MAURY/Archivo

Tokio, 4 ago (EFE).- La primera líder del torneo olímpico femenino de golf de Tokio 2020, la sueca Madelene Sagstrom reveló a principios de este año que sufrió abusos sexuales cuando era niña, algo que, según dijo este miércoles, le ha permitido liberarse a sí misma y a su juego.

"Para mí ser libre ha significado mucho tanto para mi juego como para mí misma. Y el hecho de aceptarme como persona ha sido una parte muy importante para disfrutar de esta vida y de mí misma y para sentirme cómoda con lo que soy", dijo al acabar su ronda en el Kasumigaseki Country Club.

"Creo que hablar de las cosas, tratar de hacerlas -no generalizadas- sino más comunes, tratar de hacerlas más fáciles de hablar... no se puede hacer lo suficiente", agregó.

"Creo que lo que espero es estar ahí para otra persona al ir a hablar de mi historia. Porque sé que me gustaría que alguien hubiera hecho eso por mí. El mensaje ha sido muy bien recibido. Es algo por lo que siempre voy a luchar y estar ahí. Como deportista o no, quiero que la gente se sienta bien con lo que es", abundó.

"Cuando alguien decide hablar, ya no lo hace sólo por sí mismo, sino por todas las personas que pueden sentirse identificadas", añadió la sueca.

Al referirse a la influencia que su compatriota Robert Karlsson ha tenido en su carrera, Sagstrom comentó: "Robert fue una parte muy importante de mi equipo cuando me hice profesional, (con) 15, 16, 17, 18 años. Él era lo que mantenía todo unido. Le pedía consejo, qué podía hacer para simplificar y hacer más fácil la transición a profesional. Esta es una vida muy diferente y tener ese conocimiento de alguien fue muy útil para mí. Todavía estamos en contacto".