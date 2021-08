Rivers no descarta un regreso al campo de juego

En la imagen el exmariscal de campo Philip Rivers. EFE/EPA/PETER JONELEIT /Archivo

Nueva York (EE.UU.), 3 ago (EFE).- El exmariscal de campo Philip Rivers, quien decidió retirarse hace varios meses, dijo este martes que no descarta un regreso.

Rivers, quien se retiró en enero después de una temporada con los Colts de Indianápolis, luego de jugar 16 para San Diego y Los Angeles Chargers, le dijo a Los Angeles Times el martes que se mantiene en forma en caso de que se presente una situación para un período de final de temporada en la NFL.

"No estoy del todo allí", dijo Rivers, de 39 años, al LA Times. "Estoy regresando. Estoy volviendo a levantar peso y a correr, y a disparar, de vez en cuando lanzo una pelota por aquí en este calor".

Agregó que "sólo voy a estar listo. Quiero asegurarme de ser muy claro: no estoy prediciendo que jugaré en diciembre o enero, para el caso. Uno, tienes que tener a alguien que te quiera, y dos, tiene que ser un equipo que esté bien".

"Pero no lo he descartado por completo", añadió.

Rivers, cinco veces Pro Bowler que ocupa el quinto lugar en la historia de la NFL con 63.440 yardas aéreas, llevó a los Colts a los playoffs la temporada pasada, lanzando para 4.169 yardas y 24 touchdowns.

Indianápolis perdió ante los Bills de Buffalo en un juego de comodines de la Conferencia Americana.

Los Colts anunciaron el lunes que el mariscal de campo Carson Wentz se someterá a una cirugía en el pie izquierdo lesionado y estará fuera entre cinco a 12 semanas.

Rivers actualmente se encuentra en su primer año como entrenador en jefe de fútbol de la escuela secundaria católica St. Michael en Alabama.

Según maxpreps.com, el último partido de temporada regular del equipo está programado para el 29 de octubre, que es la semana número ocho de la temporada de la NFL.