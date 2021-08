Portaltic.-Google introduce 'One Tap' para el inicio de sesión en servicios de terceros: un solo toque y sin salir de la web

04-08-2021 Inicio de sesión con One Tap POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Google ha unificado su oferta de soluciones de identidad para servicios de terceros bajo el nombre de 'Google Identity Services', que incluye desde el botón de iniciar sesión con Google hasta la nueva función 'One tap'.



'One tap' es un mensaje de inicio de sesión -o de registro- con el que los usuarios puede acceder a su cuenta en un servicio digital sin ser redirigidos fuera de la web donde se encuentran, como explica la compañía en su blog de desarrolladores.



La ventana con el mensaje de inicio de sesión con 'One tap' aparecerá en la parte superior derecha en la web, mientras que si el usuario se encuentra usando un móvil, este mensaje se deslizará desde abajo.



'One tap' también permite iniciar la sesión con un solo toque, sin tener que recordar la contraseña del sitio, agilizando este proceso.



Esta novedad se acompaña de un botón de inicio de sesión mejorado, que ahora muestra detalles de usuario personalizados, y mejora la coherencia entre la interfaz de usuario y de experiencia de la web.



La compañía indica que los productos de 'Google Identity Services' también protegen contra el abuso y el fraude, frente a "vulnerabilidades como el clic, el seguimiento de píxeles y otras amenazas". También mitigan las cuentas duplicadas y fraudulentas.