"Nos hacemos mejores", dice McLaughlin sobre su rivalidad con Muhammad

"Sabía que la carrera iba a ser rápida, siempre es así cuando estamos las dos en la pista", explicó en conferencia de prensa la recién proclamada nueva reina olímpica de los 400 metros vallas, Sydney McLaughlin, que relegó este miércoles a la plata a su compatriota Dalilah Muhammad.

McLaughlin batió su propio récord del mundo para ganar la carrera en 51 segundos y 46 centésimas, por delante de Muhammad, la campeona mundial y vencedora en Rio-2016, que tuvo que conformarse con la plata (51.58).

Pregunta: Warholm estuvo eufórico tras su récord mundial (el martes en 400 metros vallas en categoría masculina, 45.94), pero usted ha estado más mesurada en su reacción...

Respuesta: "Cuando vi los cronos de los chicos ayer me quedé impresionada, pero no sorprendida. Sabía que iban a ir rápido y eso nos daba un buen indicador para nosotros también. Karsten es una persona muy animada, tiene energía y la pone al servicio del show y eso está muy bien. Pero yo soy más calmada, me hace falta tiempo para darme cuenta de ese tipo de cosas. Después de la carrera me quedé simplemente arrodillada (...) Ayer tuve que alejarme de todo lo externo, que no podía controlar. Sabía que la carrera iba a ser rápida, siempre es así cuando estamos las dos (con Muhammad) en la pista. He respetado mi táctica de carrera y he confiado en mi trabajo".

P: ¿Cómo vive su rivalidad con Dalilah Muhammad?

R: "No sé si somos rivales, diría más bien que nos hacemos mejores una a la otra. Nos presionamos, pero formamos parte del mismo equipo. Una vez que salimos de la pista somos capaces de animar una a la otra. Los 400 metros vallas no suele ser la carrera que la gente sigue más, pero hemos conseguido que sea muy interesante. Es un placer que sea así".

P: ¿Cuál es el impacto de su nuevo entrenador Bob Kersee en su carrera de la final?

R: "Sobre todo mental. Son sus undécimos Juegos Olímpicos como entrenador, forma parte del paisaje desde hace mucho tiempo, sabía exactamente lo que haría falta para llevarme a este resultado. Creo que ha cambiado mi perspectiva sobre mi manera de abordar la carrera, le debo mucho. Comenzamos a hablar en 2019, él vio algo diferente en mí en relación a las demás. Nuestra relación va mucho más lejos que la pista, es realmente una gran persona. Antes de él corría por instinto, ahora vemos qué es lo mejor para mí".

