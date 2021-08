Migrantes que acampan en ciudad mexicana de Tijuana reciben vacuna anticovid

Una mujer migrante de origen haitiano recibe la vacuna contra covid-19 por personal de salud hoy en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 3 ago (EFE).- Migrantes de Centroamérica, México, Colombia, Haití y de otros países que acampan en el cruce fronterizo de El Chaparral en la ciudad mexicana de Tijuana, recibieron este martes su primera dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer.

Fueron en total 500 vacunas en una primera dosis las que se destinaron para este campamento donde cientos de migrantes esperan una respuesta a su solicitud de asilo político en Estados Unidos, desde febrero del 2021.

El secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, comentó a medios que hasta la fecha se han vacunado a más de 4.000 migrantes en Baja California, entre los que duermen en albergues y los que han acudido por voluntad propia a los módulos de vacunación.

"Llevamos alrededor de 4.000 migrantes, quienes se consideran en esa condición, aquí específicamente en este punto tenemos el servicio de consulta médica pero no se había dado esta variedad de venir a traer la vacuna de Covid-19", dijo.

Además, el responsable del control de la pandemia en la fronteriza ciudad afirmó que en Baja California todas las personas son recibidos para protegerse contra el virus, ya que ha sido una indicación del gobernador del estado, Jaime Bonilla.

Pérez Rico afirmó que en el campamento de El Chaparral, a unos pasos de la frontera, se han detectado algunos casos de covid-19 que han sido atendidos en el Hospital General de Tijuana y módulos médicos comunitarios, mismos que han sido detectados a tiempo.

"No ha habido una colonia (vecindario) que no haya tenido un caso sospechoso, aquí en El Chaparral hemos tenido pacientes que se atendieron en el Hospital General, que salieron de aquí o que se iban a otros albergues que tenían los síntomas y los hemos atendido", explicó.

El funcionario reconoció que la población migrante "está en constante tránsito y por eso les hemos pedido que reguarden su documento de primera dosis para completar su esquema de vacunación en cualquier otro lugar al que se lleguen a mover".

"Ese es el gran reto, los migrantes siempre cuando regresamos para la segunda dosis nunca son los mismos los que están, por eso enfatizamos en que se queden con su comprobante, desafortunadamente no podemos obligar a nadie a vacunarse en su primera ni segunda dosis", dijo.

Según estimaciones, son más de 2.000 personas las que acampan en El Chaparral, entre quienes se han presentado diversos problemas de salud como gripe, tos, y en últimas fechas un brote de varicela que afectó a niños y adultos que después migraron a albergues que tuvieron que cumplir una cuarentena por esta enfermedad.

México tiene un plan específico de vacunación de los municipios del norte del país para reabrir cuanto antes la frontera con Estados Unidos, parcialmente cerrada desde marzo de 2020.

En la región se han aplicado 2,6 millones de vacunas a jóvenes de entre 18 y 39 años en 45 municipios de seis estados fronterizos y se ha logrado vacunar al 85,7 % de la población objetivo.

Este martes, la Secretaría de Salud de México reportó 18.911 nuevos contagios confirmados de la covid-19, para un total de 2.880.409 casos, además de 657 muertes, hasta alcanzar los 241.936 decesos, en plena tercera ola de la epidemia.