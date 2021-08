México demanda a fabricantes de armas en un corte EEUU: documento

CIUDAD DE MÉXICO, 4 ago (Reuters) - México demandó el miércoles en una corte de Estados Unidos a varios fabricantes de armas en ese país, a los que acusa de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente al país latinoamericano, según un documento visto por Reuters.

La demanda señala que México busca compensación pues alega que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país, según el documento.

