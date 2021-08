México demanda a fabricantes armas en EEUU, reclama compensación de daños

Armas mostradas después de un evento de recompra de armas organizado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 12 de junio de 2021. REUTERS/Eduardo Munoz

CIUDAD DE MÉXICO, 4 ago (Reuters) -México demandó el miércoles en una corte federal de Estados Unidos a varios fabricantes de armas en ese país alegando que sus prácticas negligentes facilitan el tráfico ilegal de sus productos a la nación latinoamericana.

De acuerdo con un documento visto por Reuters, la demanda civil de daños, interpuesta ante una corte en Boston, señala que unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generan daño al país.

"El Gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas de Estados Unidos. Los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México", señala el documento.

Los daños reclamados por la nación latinoamericana en la demanda equivaldrían a unos 10,000 millones de dólares, dijeron funcionarios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado prioridad a abordar el flujo de armas ilícitas de Estados Unidos a México. La cancillería estima en medio millón anuales las armas que entran al país de forma ilegal y que llegan a manos del crimen organizado.

(Reporte de Frank Jack Daniel; Reporte adicional de Dave Graham; Escrito por Raúl Cortés Fernández, Editado por Adriana Barrera)