Macron eleva el tono contra los antivacunas: "No cederé ante su violencia"

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/ POOL/Archivo

París, 4 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el punto de mira de los críticos contra su política de vacunación, que han protagonizado manifestaciones multitudinarias los tres últimos sábados, ha elevado el tono contra ese colectivo: "No cederé nada ante su violencia radical", asegura.

En una entrevista al semanario Paris Match, que publicó hoy un extracto y publicará mañana el texto completo, Macron critica también a quienes afirman que Francia está bajo una dictadura.

"Su actitud es una amenaza para la democracia. Confunden todo. Les invito a mirar las manifestaciones en países que han dejado de ser Estados de Derecho. Creo que provocan un desorden permanente porque contestan la existencia del orden republicano, pero no cederé", sostiene.

Macron también fustigó y calificó de grave "la complacencia de los extremos políticos y, a veces, de ciertas personas en las formaciones políticas republicanas".

Sus medidas para contener la nueva ola de la pandemia, entre las que se encuentra la adopción de un certificado sanitario para acceder a ciertos lugares públicos, como museos y cines, han canalizado los últimos tres sábados protestas masivas en las calles.

Según los datos del Ministerio francés del Interior, más de 204.000 personas se manifestaron en el país el pasado sábado, 31 de julio, frente a las 161.000 de la semana anterior o las 110.000 del 17 de julio.

"Todas las medidas restrictivas han sido votadas por la ley. Somos el único país que ha tenido tantos controles parlamentarios durante la crisis. ¿Y se habla de dictadura? ¡Seamos serios!", añadió el jefe del Estado en Paris Match.

Macron admite que la vacunación obligatoria del personal sanitario y la adopción del certificado sanitario forman parte de las "decisiones difíciles" que ha tenido que tomar para frenar los contagios.

Pero no descartó verse obligado a tomar otras igualmente impopulares si la situación lo requiere: "Las cosas pueden cambiar muy rápido. Si es el caso, se tendrán que tomar decisiones rápidas y tal vez difíciles. Lo haré sin pensar en mi propia agenda", apuntó a menos de un año de las presidenciales.

Su ofensiva para intentar frenar la oposición se ha ampliado a esta semana a las redes sociales, donde publica en Instagram y Tik Tok vídeos diarios en los que responde directamente a dudas que le plantean los ciudadanos.