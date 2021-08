Las 5 fotos imperdibles de 𝓨𝒖𝒚𝒂 que están arrasando en Instagram

ūĚď®ūĚíĖūĚíöūĚíā (@yuyacst) caus√≥ furor en su popular cuenta de Instagra por las √ļltimas publicaciones que realiz√≥ en las √ļltimas horas. Los 5 post de historias y fotograf√≠as, lograron m√°s de 4.887.159 de interacciones entre sus seguidores.

Voy a ser mam√° de √ČL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¬°Qu√© sue√Īo m√°s largo y maravilloso el que estoy viviendo! ūüĆä . . Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo m√°s grande de nuestra vida. ‚ú®ūü§ćūüĆäūüß°ūüĆě‚ú®





Vivo muy bien acompa√Īada ūü§ć





Hace un a√Īo ped√≠ a laboratorio, me hiciera paro de hacerme un gel apto para mis cejas y baby hairs porque siempre hab√≠an sido muy rebeldes y no encontraba ninguno lo suficientemente fijador para que me dejara todo en su sitio a lo largo del d√≠a. Durante ese a√Īo, varias personas me preguntaron que c√≥mo hac√≠a para fijarlas y yo me emocionaba cont√°ndoles que la formula era un invento nuestro. Luego pens√©, que quiz√° esto le ser√≠a √ļtil a m√°s gente y hoy sali√≥ a la venta por @bailandojuntos ūü§ć





‚ú®





Recuerdo de una ma√Īana de los buenos d√≠as. ‚ėēÔłŹ

Miariand Castrej√≥n Casta√Īeda, mejor conocida como "Yuya", naci√≥ el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos. Es hija menor de And√©s Castrej√≥n y Maribel Casta√Īeda y tiene un hermano conocido como "Fichis".

Lanz√≥ un canal de YouTube en 2009, en un inicio conocido bajo el nombre de lady16makeup, cuando ten√≠a 15 a√Īos. Durante esos a√Īos, surgieron una serie de concursos cuya participaci√≥n depend√≠a de la realizaci√≥n de videos originales promocionando marcas. All√≠ sali√≥ a la luz el primer trabajo audiovisual de Yuya. Eventualmente, el canal de la mexicana sigui√≥ creciendo de forma estratosf√©rica, convirti√©ndola en una de las youtubers mejor pagadas.

En el 2014, Miraiand comenz√≥ su carrera como escritora y public√≥ su libro Los secretos de Yuya. Un a√Īo despu√©s, public√≥ un segundo libro titulado Las confesiones de Yuya. En el 2015, Yuya tambi√©n lanz√≥ su primer perfume TRUE by Yuya.

Dos a√Īos despu√©s, en 2017, la influencer lanz√≥ a la venta su propia l√≠nea de maquillaje, bajo el nombre "Yuya". El 15 de septiembre del 2018, Yuya fue galardonada con su propia estrella en el Paseo de la Fama de las Vegas, gracias a su apoyo constante en las campa√Īas a favor de la comunidad hispana y por promover mensajes de paz, mediante su trabajo como influencer y youtuber.

Asimismo, fue designada en 2017 como Embajadora del Cambio en el programa de Desarrollo Sostenible de la ONU.