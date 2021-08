Lady Gaga y Tony Bennet publicarán un nuevo disco de jazz el 1 de octubre

La cantante estadounidense Lady Gaga. EFE/EPA/TASOS KATOPODIS / POOL/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 3 ago (EFE).- Lady Gaga y Tony Bennett publicarán el 1 de octubre un nuevo disco de jazz titulado "Love for Sale" y cuyo primer sencillo, “I Get a Kick Out of You", puede escucharse desde este martes.

El álbum contendrá versiones de Cole Porter y tomará el relevo del debut de la pareja artística con "Cheek to Cheek" en 2014, anunciaron los artistas en coincidencia con el 95 cumpleaños de Bennett.

Gaga y Bennett actuarán este martes y jueves en el Radio City Music Hall, dos conciertos que supondrán el inicio de la gira de despedida del "crooner", quien fue diagnosticado de Alzhéimer en 2016 y ha podido seguir actuando a pesar del avance de la enfermedad.

"El día que lanzamos 'Cheek To Cheek' en 2014, Bennett me llamó y me preguntó si quería grabar otro álbum con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter. Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación", explicó Gaga en Twitter.

Bennett supo de la enfermedad que padece durante la grabación de "Love for Sale", que se alargó durante dos años.

"Hay muchas cosas de él que extraño. Porque ya no es el viejo Tony... Pero cuando canta, es el viejo Tony", aseguró su mujer, Susan Benedetto, en una entrevista reciente con la Asociación de Personas Retiradas de EE.UU.

"Está haciendo muchas cosas, a los 94 años, que mucha gente sin demencia no puede hacer. Realmente es el símbolo de la esperanza para alguien con una enfermedad cognitiva", dijo Gayatri Devi, su neurólogo.

Devi animó a los familiares de Bennett a que continuara cantando y actuando el máximo tiempo posible hasta que llegó la pandemia del coronavirus, que supuso un inevitable frenazo: "Le mantenía en su sitio y también estimulaba su cerebro de manera importante", sostuvo.

Por su parte, Gaga acaba de terminar el rodaje de "Gucci" con el papel de Patrizia Reggiani, exmujer del diseñador en una cinta que cuenta con Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons y Jared Leto en su reparto y cuyo estreno está previsto para finales de noviembre.