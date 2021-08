La variante delta amenaza a EE.UU. y México y más claves de la covid en América

La variante delta del coronavirus está generando una grave alarma en América por su facilidad de contagio y propagación sobre todo en EE.UU., que alcanzó cifras de récord, y México, que sufre una tercera ola. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Redacción América, 4 ago (EFE).- La variante delta del coronavirus está generando una grave alarma en América por su facilidad de contagio y propagación sobre todo en EE.UU., que alcanzó cifras de récord, y México, que sufre una tercera ola.

Esta y otras cinco noticias son las claves del coronavirus en América este miércoles, día donde se superaron los 200 millones de contagios en todo el mundo.

LA PESADILLA VOLVIÓ

El avance de la vacunación en América ha supuesto una mejora muy notable de los datos de contagios y fallecimientos por la covid-19. Sin embargo, la pandemia está lejos de controlarse y la aparición de la variante delta ha echado por tierra las estimaciones de control más optimistas.

Tal es el caso de Estados Unidos, en donde según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la delta y sus diferentes subvariantes estuvieron detrás del 93 % de los casos durante las dos últimas semanas de julio, por lo que el Gobierno no descarta administrar una tercera dosis de las vacunas.

Lo mismo ocurre en México, en donde la tercera ola que azota al país fue impulsada por la variante delta y mantiene en vilo a la población, que revive el miedo por los contagios, la saturación de algunos hospitales y las muertes.

Datos oficiales señalan que gracias a la vacunación la mortalidad de esta ola es un 77 % menor a la del primer pico de julio de 2020 y un 87 % menos que el segundo pico de enero pasado.

Aun así, hasta el momento México acumula 2,9 millones de contagios y 241.300 fallecimientos, la cuarta cifra más alta del mundo tras Estados Unidos, Brasil e India.

INCERTIDUMBRE EN BRASIL Y ARGENTINA

El común denominador en América es hoy la incertidumbre debido a que, por ejemplo, en Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, ha superado este miércoles la marca de los 20 millones de contagiados.

A esta cifra se llegó luego de que el gigante suramericano sumara en las últimas 24 horas 40.716 nuevos contagios de coronavirus que elevaron el total a 20.026.533 enfermos, que representan el 10 % de los 200 millones de casos de covid registrados en el planeta.

Así, Brasil es el tercer país con más casos en el mundo, tras Estados Unidos (35,3 millones) e India (31,7 millones).

Igualmente, el aumento de casos detectados de la variante delta en Argentina elevó la preocupación por el devenir de la situación epidemiológica en el país.

La provincia de Córdoba es por ahora la más afectada, después de que a finales de la semana pasada se reportaran 14 casos relacionados con un pasajero procedente de Perú que ingresó al país el 19 de julio.

INMINENTE TERCERA OLA EN PERÚ

El jefe del Instituto Nacional de Salud de Perú, Víctor Suárez, alertó este miércoles de la inminencia de una tercera ola de coronavirus.

El nuevo evento epidemiológico, que podría empezar en apenas algunas semanas, vendrá impulsado por la presencia de la variante delta ya detectada en el país.

Por ello, Suárez invocó a la población a vacunarse para aumentar las cifras según las cuales hasta la fecha se han inmunizado más de 5,5 millones de ciudadanos, que corresponden al 20 % de la población objetivo.

PRIORIDAD PARA LOS INDÍGENAS

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, informó que 617.000 indígenas en las Américas fueron contagiados con covid-19 y casi 15.000 han muerto desde el comienzo de la pandemia.

"Es probable que haya muchos más infectados, pero es posible que no lo sepamos porque han tenido dificultades para recibir la atención que merecen", indicó Etienne al tiempo que exhortó a los países a priorizar a este grupo de población.

Además, pidió garantizar que los trabajadores de los servicios de salud sean sensibles a las necesidades y lenguas de las comunidades aborígenes y "respetar la tradición de la medicina ancestral que todavía practican".

COLOMBIA VE LA LUZ

Los últimos reportes entregados por los servicios de salud de Colombia dejan ver que la nación cafetera empieza a dejar atrás el tercer pico de la pandemia de covid-19 al reportar las cifras más bajas de muertes y contagios en cuatro meses.

Al respecto, el Ministerio de Salud informó el lunes de 6.636 nuevos contagios por coronavirus, el dato más bajo desde el 24 de marzo, cuando se contabilizaron 5.986, así como de 218 fallecimientos por la enfermedad, el menor número de defunciones desde el 5 de abril, cuando registró 199.

"Las cifras de los últimos días muestran una clara tendencia a la reducción de casos, fallecimientos, ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos y hospitalaria, lo cual es un signo de estar superando esa tercera ola", explicó a Efe el médico epidemiólogo Carlos Trillos, profesor de la Universidad del Rosario.

FABRICACIÓN DE VACUNAS EN LA REGIÓN

En medio de la incertidumbre regional, el laboratorio chino Sinovac anunció este miércoles que instalará en Chile una planta de fabricación de vacunas Coronavac contra la covid-19 con capacidad para producir alrededor de 60 millones de dosis al año, que también serán exportadas a otros países de Latinoamérica.

De este modo, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile se instalará una planta de envasado que comenzará a funcionar en el primer semestre de 2022, produciendo dosis con base en preparados importados desde China, informaron desde la capital del país representantes de Sinovac junto con autoridades chilenas.

El proyecto, que tendrá una inversión total de 60 millones de dólares por parte de Sinovac, contempla también la instalación en la norteña región de Antofagasta de un centro de innovación y desarrollo, cuyo funcionamiento aún no tiene fecha prevista, que a futuro permitirá que las dosis se produzcan completamente en Chile.

En esta parte del mundo Coronavac ha sido empleada en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.