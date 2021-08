JJ.OO.- Pau Gasol, elegido para la Comisión de Atletas del COI

19-07-2021 Zach LaVine defiende a Pau Gasol durante el amistoso entre las selecciones de los Estados Unidos y España previo a los Juegos de Tokio. "El reto es formar parte del movimiento olímpico y ayudar a los atletas a seguir creciendo, será un honor para mí" NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS ALBERTO NEVADO/FEB



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El jugador de baloncesto español Pau Gasol ha sido elegido este miércoles en Tokio como uno de los cuatro nuevos miembros de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), junto a la nadadora italiana Federica Pellegrini, el esgrimista japonés Yuki Ota y la ciclista polaca Maja Martyna Wloszczowska.



Pau Gasol, que deja la selección española después de dos décadas como internacional y dos platas (Pekín 2008 y Londres 2012) y un bronce (Rio 2016) olímpicos, fue elegido por todos los atletas participantes en Tokyo 2020 para ser parte de la Comisión de Atletas en cuanto acabe esta cita olímpica en la capital nipona.



Compartía candidatura con otros 29 atletas de 19 deportes diferentes olímpicos de verano y ha sido seleccionado junto a la nadadora italiana Federica Pellegrini, el esgrimista japonés Yuki Ota y la ciclista polaca Maja Martyna Wloszczowska para "velar por los intereses de los deportistas dentro del proceso de toma de decisiones del máximo organismo olímpico".



El jugador catalán, que debe decidir su futuro profesional --seguir en el Barça o retirarse por completo--, se retiró de la selección nacional después de la derrota ante Estados Unidos en cuatos de final de Tokyo 2020.



Fue el último partido internacional del jugador español tras cinco Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Rio 2016 y Tokio 2020) y un gran palmarés a nivel internacional, que incluye el Mundial de Japón 2006.



"Los Juegos han significado mucho en mi vida, no solo en mi carrera, y me gustaría seguir teniendo un papel significativo en el movimiento olímpico y formar parte del futuro desarrollo y evolución de los Juegos", explicó Gasol el pasado lunes en la rueda de prensa previa al duelo ante Estados Unidos.



Ahora, está encantado de formar parte de la Comisión de Atletas. "El reto es formar parte del movimiento olímpico y ayudar a los atletas a seguir creciendo. Estamos en un momento crucial, de cambios tecnológicos, y estar ahí será un honor para mí. Muy agradecido a los que me han votado. El apoyo de todos los deportistas lo he sentido siempre y aún lo siento", se sinceró Pau Gasol a la prensa tras conocerse la noticia.