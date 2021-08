JAWY | MÉNDEZ 🦂 revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

JAWY | MÉNDEZ 🦂 (@jawymendez_oficial) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque están dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 107.231 de interacciones entre sus seguidores.

❤️‍🔥 Bby si te trató mal No me digas el poorque Yo estoy claro ma Que con el no estás conforme El lo que está buscando Es que la cara se la adorne 🔪 Tu solo me llamas y me dices cuándo y dónde ❤️‍🔥





Recuerda que ser Feliz depende de cada Uno pero que también aveces hay algunos cambios que algunos no pueden controlar y no dejan pensar o sentir como se supone. Hoy en día muchas personas no son felices aún teniéndolo TODO! Es por eso que debemos ser muy cuidadosos con nuestros tiempos, repartir bien nuestro trabajo, amigos, pareja y uno mismo, para no desnivelarnos. También recuerda que somos capaces de TODO! Somos algo así como una especie ultra poderosa pero a la vez muy frágil y esto depende de la actitud con la que afrontes cualquier situación! Bueno después de todo este rollo… solo les deseo mucha felicidad, valorar lo que aún tienen, agradecerlo y sobre todo Paz Mental si tú no estás en esas entonces te toca ayudar, aceptando, dando espacio y siendo paciente con quiénes Amás y están en esa constante lucha ❤️‍🔥🙏🏽 Feliz fin de semana ❤️‍🔥🦂





🇨🇴 Mi segunda presentación en Colombia y con muchas ganas de seguir con más ⚡️ Siempre muy agradecido 🙏🏽 En este país que tanto Amo 🚀🏆⚡️🦂 Gracias también a todos mis hermanos de @vyalmusic que le dieron con toda! 🙏🏽 tremendas fotos desde el ojo de @ceronfocus





Estamos de Lanzamiento con TODAVÍA! 🔥🔥🔥 gracias a todos mis fans por ayudarme a compartirla con sus amigos… reproduzcan en cualquier plataforma para liberar pronto el Video Oficial ⚡️🍾 #JawyIsBack a partir de hoy no paramos con música cada Mes! Cuento con todos Uds SIEMPRE AGRADECIÉNDOLES 🙏🏽





Con @novamen vístete! Combínate y disfruta… quién ya cansadx de la semana sabiendo que apenas es Martes 😂 #fashionnovapartner

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como "Jawy", nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. El también licenciado en Administración de Empresas se dio a conocer en el show de telerealidad Acapulco Shore, parte de la franquicia MTV. Jawy formó parte del programa desde la emisión de la primera temporada en 2014.

En 2016, Jawy comenzó su trayectoria musical y estrenó el sencillo promocional «Ponte pa mi». A este estreno le siguieron el lanzamiewnto de otras canciones, como «Llévame a volar», «Fantasmas», entre otras. Posteriormente, en 2019, Jawy lanzó otrios temas sumamente exitosos, como «No le digas» y «Lo que soy».