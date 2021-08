Instan a los peruanos a vacunarse ante una inminente tercera ola de covid-19

Personal médico se prepara para la campaña de vacunación de adultos mayores contra la covid-19 en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 4 ago (EFE).- El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú, Víctor Suárez, alertó este miércoles de la inminencia de una eventual tercera ola de coronavirus e instó a la población a vacunarse con la pauta completa de las dosis que haya disponibles en el país, antes de que la variante delta se vuelva predominante.

"Necesitamos una gran cantidad de nuestra población vacunada a tiempo para evitar que en la eventualidad de una tercera ola puedan haber más muertes y estamos con el tiempo corto", advirtió Suárez en una conferencia.

El representante del Ministerio de Salud detalló que ese nuevo evento epidemiológico, que podría empezar en apenas algunas semanas, vendrá impulsado por la presencia de la variante delta, como se denomina internacionalmente a esta mutación del virus surgida en la India y que ya está presente en el Perú.

Ante este escenario, Suárez invocó a la población a inmunizarse con las dos dosis de las vacunas que haya en ese momento en el país, que hasta la fecha logró inmunizar a más de 5,5 millones de ciudadanos, el 20 % de la población objetivo.

CAMPAÑA CONTRA SINOPHARM

En la rueda de prensa, el titular del INS presentó junto a la médica infectóloga Lely Solari los resultados de estudios nacionales sobre la efectividad de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm, a fin de paliar la campaña de desinformación orquestada por varios políticos de la oposición peruana.

Tanto la campaña como sus impactos a la población se recrudecieron el último martes, cuando medios locales informaron que varios ciudadanos habían abandonado un centro de vacunación de Lima tras enterarse que serían inoculados con dosis de la vacuna china.

El mismo día, el biólogo y congresista Ernesto Bustamante, uno de los asesores en temas de salud de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, compartió en sus redes un oficio que envió al primer ministro, Guido Bellido, en el que le pedía explicaciones sobre la supuesta decisión de "reemplazar" las vacunas de Pfizer con las de Sinopharm para la inoculación de la población.

"No es cierto que todas las vacunas sean iguales. Sorprende que -a pesar de que hoy en día no hay escasez de la vacuna Pfizer- se haya optado por comprar una vacuna inferior en calidad", sostiene el texto del legislador fujimorista, quien durante campaña electoral ya había calificado la vacuna china de "agua destilada".

EFECTIVIDAD DEL 94 %

"Toda acción que lleve a la desinformación y que haga que un peruano no esté vacunado nos expone a todos los peruanos", comentó al respeto Solari, quien recordó que los ensayos clínicos de Sinopharm apuntan una eficacia estimada del 78 % para prevenir la enfermedad sintomática de covid-19.

La infectóloga indicó, además, que los estudios de la misma vacuna realizados en Perú señalan una efectividad del 50,4 % para protegerse de la infección, un porcentaje que asciende al 94 % para prevenir la muerte.

Asimismo, Solari insistió en la importancia de tener la pauta completa de vacunación, pues mencionó que las pesquisas nacionales calculan que, con apenas una dosis, la efectividad de Sinopharm se desploma al 17,2 % y al 46,3 % para prevenir la enfermedad y la muerte por el virus, respectivamente.

CRÍTICAS AL CONGRESISTA

Las declaraciones de Bustamante también fueron contestadas por el exministro de Salud Óscar Ugarte, quien dijo que era "falso" que el Gobierno reemplazara la compra de vacunas de Pfizer por las de Sinopharm.

Ugarte precisó en Twitter que los contratos suscritos por el Perú hasta fines de julio incluyen 34 millones de Pfizer, 20 millones de Sputnik V, 16 millones de Sinopharm, 14 millones de AstraZeneca y 13,2 millones de Covax Facility.

También se pronunció el Colegio de Biólogos de Perú, que en un oficio al presidente Pedro Castillo se deslindó de los comentarios vertidos por Bustamante, miembro de la institución, y pidió "continuar con la campaña de vacunación de la manera más rápida posible, anteponiendo la salud y la vida de los peruanos ante cualquier otra circunstancia".