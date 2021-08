Industria confitera mexicana espera aumento del 20 % en ventas en invierno

La directora de la Asociación Nacional de Chocolates, Dulces y Similares AC, Alicia Páramo Ortega, posa durante una entrevista para Efe hoy en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 3 ago (EFE).- La industria del chocolate y los dulces en México espera una recuperación en las ventas de hasta un 20 % durante la próxima temporada invernal, señaló este martes la Asociación Nacional de Fabricantes de chocolates, dulces y similares en una exposición internacional para la industria de la confitería.

Las empresas productoras de chocolate de mesa, en barra y para recubrimientos de pastelería prevén un incremento en las ventas del 20 % de octubre a febrero, mientras que los fabricantes de golosinas, dulces y confitería estiman un aumento del 15 % en ventas en ese mismo periodo.

"En el invierno es cuando más se consumen estos productos en México y estamos optimistas de que puede haber un crecimiento entre 15 y 20 % respecto a lo que sucedía el año anterior", dijo en entrevista con Efe la directora general de la asociación, Alicia Páramo.

Durante su participación en la Confitexpo, que se desarrolla en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, hasta el 6 de agosto, Páramo aseguró que este sector confía en que las autoridades en el país tomen las medidas necesarias para disminuir los efectos de la tercera ola de la covid-19 y evitar nuevo confinamiento como el de 2020, que echaría atrás las expectativas de crecimiento.

Hasta este martes, la Secretaría de Salud de México reportó 18.911 nuevos contagios confirmados de la covid-19, para un total de 2.880.409 casos, además de 657 muertes, hasta alcanzar los 241.936 decesos, en plena tercera ola de la epidemia.

Sobre la recuperación del sector, la dirigente explicó que las empresas implementaron diversas estrategias como nuevos empaquetados, ventas en línea y nuevos canales de distribución durante los meses de febrero a abril para hacer frente a la caída que tuvo esta industria.

"Las empresas crearon innovaciones, nuevos empaques y canales de ventas; estamos mejor preparados suponiendo que esta tercera ola nos volviera afectar, con un cierre, esperemos que no, porque estamos confiados en que sabemos un poco más que la primera vez", señaló.

Las empresas productoras de chocolates y dulces sufrieron pérdidas de hasta un 15 % durante 2020, debido a que no había reuniones sociales, sin embargo, la venta de chocolate de mesa y de repostería se incrementó porque las personas dedicaron más tiempo a cocinar en casa.

"La industria de los caramelos y los chicles fue la que más sufrió, al no haber movilidad social ni reuniones familiares, ni fiestas, pero el chocolate no bajó y eso nos ayudó", explicó.

En la mayoría de las familias mexicanas, incluso en la primera etapa de la pandemia, el chocolate siguió siendo de su gusto, lo compraban por otras vías, en la farmacia, en internet", a pesar de la pandemia la gente sigue apreciando comer chocolate o un dulce", indicó.

La Confitexpo es una plataforma de negocios en la que participan más de 200 empresas relacionadas a la industria de la confitería en México.