Gilberto y Rafa Silva despejan el camino del Benfica

EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Madrid, 4 ago (EFE).- El Benfica ganó 0-2 al Spartak Moscú con los tantos de Gilberto y de Rafa Silva, que sellaron un marcador muy favorable para afrontar con garantías el choque de vuelta con el que el cuadro portugués podría culminar su clasificación para la última ronda previa de la Liga de Campeones.

De momento, los favoritos a alcanzar la fase de grupos de la máxima competición continental no han defraudado. Si este martes el Mónaco y el PSV encarrilaron sus eliminatorias, 24 horas después el Benfica siguió su camino.

El equipo de Jesús Jorge, tercero la pasada temporada en la Liga de Portugal, se llevó la victoria gracias a dos zarpazos en la segunda parte. El primero lo dio Rafa Silva tras culminar una pared con Joao Mario y el segundo Gilberto, que a los 74 minutos aprovechó un pase en profundidad de Lucas Veríssimo para cerrar el marcador.

El Spartak tendrá que afrontar la vuelta con la necesidad de conseguir una remontada muy complicada. Si no la consigue, podría despedirse de regresar a la fase de grupos de un torneo que no disputa desde el curso 2017/18.

Por buen camino también marcha el Ferencvaros, que se mantiene fuerte en su idea de disputar por segunda temporada consecutiva la fase de grupos. Su víctima fue el Slavia Praga, que perdió 2-0 con un tanto de Kacharaba en propia meta y con otro de Kharatin desde el punto de penalti.

Por su parte, el Dinamo Zagreb no pudo unirse a las victorias del Benfica y del Ferencvaros y no pasó del empate (1-1) en Zagreb ante el Legia Varsovia.

Aunque se adelantó en el marcador a falta de media hora para el final con un cabezazo de Petkovic, Muci, en los últimos minutos, empató un duelo marcado por la polémica de la noche anterior, en la que radicales del cuadro croata salieron a las calles de Zagreb con palos y bengalas para buscar aficionados polacos con los que enfrentarse.

. Resultados de los partidos de ida de la tercera eliminatoria de clasificación:

- Miércoles:

Spartak Moscú (RUS) 0 - Benfica (POR) 2

Dinamo Zagreb (CRO) 1 - Legia (POL) 1

Ferencvaros (HUN) 2 - Slavia Praga (CZE) 0

- Martes:

Malmö (SUE) 2 - Rangers (ESC) 1

Sparta Praga (CZE) 0 - Mónaco (FRA) 2

CFR Cluj (RUM) 1 - Young Boys (SUI) 1

Genk (BEL) 1 - Shakhtar (UKR) 2

PSV (NED) 3 - Midtjylland (DIN) 0

Estrella Roja (SRB) 1 - Sheriff (MDA) 1

Olympiacos (GRE) 1 - Ludogorets (BUL) 1

.

- Los partidos de vuelta se jugarán el 10 de agosto.