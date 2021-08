Garbiñe Muguruza: "Tengo ganas de competir de nuevo en pista dura"

La española Garbiñe Muguruza devuelve la bola a la kazaja Elena Rybakina durante su partido de cuartos de final femenino de tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Redacción de deportes, 4 ago (EFE).- La española Garbiñe Muguruza declaró este miércoles, horas antes de tomar un vuelo a Montreal, que se encuentra "con muchas ganas de volver a competir en pista dura".

Muguruza, tras caer eliminada en los cuartos de Tokio 2020, ha estado entrenándose en Florida para preparar la gira norteamericana de pista dura que comienza el próximo lunes con el torneo de Montreal.

"Quise evitar los 'jetlags', por eso me vine directamente a Sarasota donde he podido descansar, adaptarme al horario y volver a entrenarme”, declaró horas antes de tomar su vuelo a Montreal.

La tenista española, que ascendió al puesto diez del ránking mundial en las últimas dos semanas, tiene previsto disputar también el torneo de Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos -último Grand Slam del año-, y el torneo de Indian Wells con el objetivo de clasificarse para las WTA Finals 2021, que aún no se sabe dónde se jugarán.

En el torneo de Montreal, Muguruza partirá entre las ocho cabezas de serie. “Volver al Top 10 me da 'chances' (opciones) de tener 'byes' (exenciones) en primeras rondas, algo que se agradece para aliviar el acumulo de partidos. Aún no sabemos cómo va a acabar el año, así que hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos”, dijo.

Muguruza conocerá este sábado el cuadro y sus primeros enfrentamientos en el torneo de Montreal, donde parte como quinta cabeza de serie, por detrás de la bielorrusa Aryna Sabalenka, la rumana Bianca Andreescu, la ucraniana Elina Svitolina, y la checa Karolina Pliskova.