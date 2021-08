Fútbol.- El Cádiz recupera el Trofeo Carranza una década después tras ganar al Atlético en los penaltis

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Cádiz se proclamó campeón del LXVI Trofeo Ramón de Carranza tras imponerse este miércoles al Atlético de Madrid (1-1 y 4-2, en penaltis) tras un partido que premió la insistencia de los andaluces, que vuelven a levantar su trofeo una década después.



El equipo de Álvaro Cervera había perdido sus tres amistosos previos a la presentación oficial ante su público. Pero este miércoles, casi 5.000 cadistas vieron a su equipo cambiar la suerte y hacerlo -nada más y nada menos- que ante el vigente campeón de Liga. El partido se puso difícil, pero el Cádiz nunca se rindió.



Los de Diego Pablo Simeone, que están firmando una buena pretemporada pese a no contar con muchos de sus presuntos titulares, tuvieron un gran arranque con Rodrigo de Paul, que dispuso de sus primeros minutos. Demostró rapidez y un gran dominio de balón, un jugador que puede dar muchas alegrías al conjunto rojiblanco. Jugó 45 minutos como puesta de largo.



Además, el técnico argentino apostó nuevamente por varios canteranos en una primera parte en la que el Atlético gozó de sus mejores momentos. Uno de ellos llegó tras una presión de Giuliano Simeone y acabó en botas de Yannick Ferreira Carrasco, que no falló aprovechando el regalo de un oponente.



El internacional belga marcó un golazo tras librarse del 'Pacha' Espino -que intentó despejar sin acierto- con un control con la pierna derecha y fusiló al meta cadista con la zurda. El gol de Carrasco apareció después de una oportunidad clara de Borja Garcés, uno de los nombres de esta pretemporada, quien estuvo a punto de repetir su acierto como ante el Wolfsburgo.



Los de Álvaro Cervera replicaron con más corazón que cabeza y Oblak, cuando la cosa se puso fea para los madrileños, dio alas a un Atlético que perdió crédito con el paso de los minutos. Lemar intentó aumentar el ritmo con alguna acción aislada pero nada cambió el electrónico hasta los minutos finales. Exactamente quedaban cinco cuando Alberto Perea logró el empate.



El albaceteño, que jugó en el filial colchonero y llegó a debutar con el primer equipo del Atlético (2010-11), firmó un tanto de bandera. Se deshizo de dos rivales y golpeó a la cepa del poste con tanta violencia como astucia. El disparo sorprendió a Oblak, que se vio perjudicado por la presencia de tantas piernas en el área al no ver con claridad la salida del balón.



El Cádiz intentó incluso evitar los penaltis, pero fue desde los once metros desde donde conquistó su noveno Carranza, diez años después gracias a los aciertos de Jose Mari, Carcelén, Akapo e Iván Chapela; mientras que sólo Kondogbia y Arias anotaron para los colchoneros. Saúl y Simeone erraron su lanzamiento.