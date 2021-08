Florida rompe de nuevo su récord diario con 12.408 hospitalizaciones por la covid-19

Registro general el pasado lunes de un centro de toma de pruebas para detectar la covid-19 en el Tropical Park de Miami (Florida, EE.UU.). EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 4 ago (EFE).- Florida contabilizó este miércoles 12.408 ingresos hospitalarios por la covid-19, con lo que rompió de nuevo su récord diario, debido a la expansión de la variante delta y en momentos en que el gobernador, Ron DeSantis, se niega de nuevo a imponer el uso de mascarillas pese a que una mayoría de votantes (62 %) lo aprueba.

El total de hospitalizaciones por la covid-19 representa el 22,56 % del número de camas disponibles, según cifras reportadas por 232 centros médicos del estado al Departamento de Salud y de Servicios Humanos (HHS).

El récord anterior se registró este martes, cuando 11.515 pacientes fueron hospitalizados con la covid-19, un récord que se ha venido rompiendo todos los días desde el pasado domingo, según la HHS.

El alarmante repunte de hospitalizaciones tiene lugar cuando los nuevos datos de incidencia por la covid-19 muestran que este martes se contabilizaron 16.935 nuevos casos y 140 muertes, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) divulgados por Nikki Fried, comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

"Acabo de recibir nuevos datos de la covid-19 de @CDCgov y ayer tuvimos 16.935 nuevos positivos y, trágicamente, 140 muertes más", indicó en la redes sociales la demócrata Fried.

En ausencia de actualizaciones diarias sobre la covid-19 en Florida, suspendidas por el gobernador de este estado, el republicano DeSantis, Fried comenzó la semana pasada a celebrar sesiones informativas sobre la incidencia de la pandemia.

"Afortunadamente, estamos viendo un aumento en la vacunación. Sigue compartiendo ese mensaje. Las vacunas funcionan", dijo Fried, una de las aspirantes demócratas a la Gobernación de Florida para las elecciones de 2022.

En esa línea de vuelta a las mascarillas como medida esencial de protección, el presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió a DeSantis que "no estorbe" en la lucha contra la covid-19.

Estos días DeSantis redobló su mensajes de que no habrá imposición de mascarillas y de que sean los padres quienes decidan si sus hijos las llevan o no en las escuelas.

Según una encuesta encargada a la empresa St. Pete Polls por el medio digital Florida Politics, un 62 % de los posibles votantes encuestados está a favor del uso de mascarillas en las escuelas, y más de 6 de cada 10 floridanos cree que debería ser obligatoria en el nuevo curso escolar, al contrario de lo ordenado por DeSantis.

En respuesta al comentario crítico de Biden, DeSantis le espetó que "hasta que la frontera no esté asegurada no quiere escuchar ni una señal" suya sobre la covid-19.

Mientras, numerosos hospitales del estado informan de que se ven obligados a atender en camas en los pasillos a pacientes que se acercan a emergencias, al tiempo que alertan de un descenso notable en la edad de los pacientes contagiados.

DeSantis fue informado hoy en una reunión con directores ejecutivos de hospitales del aumento de personas jóvenes ingresadas por el coronavirus, en comparación con 2020.

La mayoría de los hospitales señalaron al gobernador que la tendencia en las hospitalizaciones apunta a personas de unos 50 años no vacunadas.

Una treintena de personas contagiadas por la covid-19 se encuentran con ventilación mecánica y 55 están ingresadas en cuidados intensivos en los hospitales de Florida, según el HHS.