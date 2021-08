Estopa desafía el mal tiempo e inflama Cap Roig

Los hermanos David y José Manuel Muñoz "Estopa" durante el concierto en el Festival Jardins de Cap Roig, donde presentan su último trabajo "Fuego". EFE/David Borrat.

Calella de Palafrugell (Girona), 4 ago (EFE).- Ni las previsiones de lluvia ni las bajas temperaturas han evitado este miércoles que Estopa inflamara el festival de Cap Roig, de Calella de Palafrugell, con un concierto muy esperado después de año y medio de pandemia.

Los hermanos David y José Manuel Muñoz han ofrecido dos horas de recital en el que han repasado sus grandes éxitos, como “Vinto tinto” o “La raja de tu falda”, mezclados con temas de su último trabajo, “Fuego”, como “El último renglón” o “Yo no estoy loco”.

“Vemos por los ojos de la gente que tienen ganas de pasarlo bien, de disfrutar del concierto, de la vida, de la cultura, de las cosas que hacíamos antes de la pandemia”, admitían los dos cantantes en una entrevista con EFE, antes de salir al escenario del festival organizado por Clipper's Live e impulsado por CaixaBank.

Y no se equivocaban: nada más anunciar por los altavoces que el concierto estaba a punto de empezar, todo el público se puso a aplaudir con entusiasmo.

“Tu calorro” y “Vino tinto” han sido los dos primeros temas de la noche. “Tocaremos canciones muy antiguas, otras no tan antiguas y otras nuevas”, ha indicado David al empezar y el público ha respondido con una larga ovación y sin dejar de bailar todos los temas que iban presentando.

Con más de 20 años de carrera, los dos hermanos han consolidado un estilo propio que mezcla la rumba catalana con incontables géneros y sonidos, y que les ha hecho vender más de 5 millones de discos alrededor del mundo, especialmente en España y Latinoamérica.

Su décimo álbum, “Fuego”, lo publicaron en octubre del 2019, pero poco después de empezar la gira llegó el coronavirus.

“Nos quedó un disco coitus interruptus: se congeló durante un año pero parece que la llama sigue viva”, bromeaban después de tocar la canción que da nombre al nuevo álbum, “Fuego”.

De hecho, a lo largo de las dos horas que ha durado el concierto, los dos hermanos no han dejado de compartir confesiones, anécdotas e historias con el público que llenaba las gradas del Cap Roig y que semanas atrás agotó todas las entradas disponibles.

“Estaba en un bar, leyendo el Sport y en ese momento entró la rubia. Se acercó y digo… ¡coño, si es mi mujer, que se ha teñido!”, continuaban bromeando para introducir la canción “Partiendo la pana”.

“Siempre hacemos lo que nos gusta, no nos vendemos a ninguna moda, hacemos lo que nos sale”, dejaban claro en la entrevista con EFE, en la que han calificado el reguetón como “la música del demonio”. “Con cuatro copas, antes nos gustaba pero después de escuchar 10 años el mismo ritmo y sonido… es horrible”, confesaban entre risas.

La gran mayoría de los asistentes del festival eran fans incondicionales de los barceloneses: se sabían de cabo a rabo casi todos los temas, especialmente clásicos como “Vacaciones”, “Pastillas para dormir”, “El del medio de los chichos”, “Ya no me acuerdo” o “Me falta el aliento”.

“Nos gustaría dedicar la siguiente canción a la clase trabajadora, la que se levanta muy pronto para ir a trabajar, que va en metro, a los bares, que habla de sus problemas”, ha dicho David y Jose ha añadido: “Y también dedicarla a todos los sanitarios y los que estuvieron en la primera línea de fuego, a los charcuteros, a los pescaderos…”. Era la dedicatoria de su tema “Pastillas de freno”.

Pero sin duda las canciones más aplaudidas y celebradas han sido “La raja de tu falda” -el tema que les dio a conocer y les elevó al estrellato-, “Fuente de energía” y “Como Camarón”, que ha sido la elegida para finalizar un concierto muy especial que ha hecho temblar al castillo de Cap Roig.

El festival continúa hasta el 21 de agosto con artistas como José Luís Perales, David Bisbal, Aitana, Morat y Hombres G.