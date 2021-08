Esther Doña y Santiago Pedraz, una relación que se consolida a pasos agigantados

03-08-2021 Esther Doña y Santiago Pedraz juntos tras un divertido encuentro con amigos.. MADRID, 4 (CHANCE) Noches de karaoke, conciertos y terrazas están siendo las protagonistas en el intenso verano que está viviendo Esther Doña junto a Santiago Pedraz. La viuda del marqués de Griñón y el magistrado de la Audiencia Nacional ya no tienen reparos en dejarse ver juntos, claro síntoma de que su relación se afianza y consolidada a buen ritmo. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Noches de karaoke, conciertos y terrazas están siendo las protagonistas en el intenso verano que está viviendo Esther Doña junto a Santiago Pedraz. La viuda del marqués de Griñón y el magistrado de la Audiencia Nacional ya no tienen reparos en dejarse ver juntos, claro síntoma de que su relación se afianza y consolidada a buen ritmo.



Cada día más cerca, más unidos y más compenetrados, en esta ocasión, Esther y Santiago disfrutaron del terraceo de tarde madrileño en compañía de unos amigos. La pareja se mostró muy sonriente, cómplice y relajada. Santiago escuchaba atentamente los relatos de Esther, quien lució una imborrable sonrisa en su rostro durante el tiempo que duró la reunión.



Los gestos de cariño se sucedieron durante toda la velada. Atento y galante, Santiago se interesó por la dolencia que sufría Esther en el pie izquierdo y para restarle importancia a la asunto, no dudó en poner la mano sobre la rodilla de la modelo en un gesto de apoyo y complicidad.



Tras un duro año marcado por la pérdida de Carlos Falcó, fallecido en marzo de 2020 a causa del coronavirus, Esther Doña ha recuperado la sonrisa y la alegría. No cabe duda de que Santiago Pedraz es parte importante en esta nueva etapa que vive la modelo y empresaria y, a falta de una confirmación oficial de su noviazgo, nos van haciendo testigos paso a paso de que su relación se consolida a pasos agigantados.