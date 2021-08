Estados Unidos.- Crónica del Estados Unidos-España: 8-12.

28-07-2021 El portero de la selección española de waterpolo Daniel López-Pinedo en los Juegos de Tokyo 2020. ASIA JAPÓN DEPORTES COE



España suda ante Estados Unidos su pase a semifinales



Los de David Martín sufrieron hasta el último cuarto y se enfrentarán a Italia o Serbia, vigente campeona olímpica, por llegar a la final



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La selección española masculina de waterpolo se ha clasificado para las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, tras ganar (12-8) contra Estados Unidos en el partido de los cuartos de final, disputado en el Centro Tatsumi, y volverá a luchar por las medallas en unos Juegos más de 20 años después.



España sumó su sexto triunfo consecutivo en Tokyo 2020 y se enfrentará en semifinales el próximo viernes (12:50, horario peninsular español) al vencedor del cruce de cuartos entre Italia y Serbia, algo que no lograba desde los Juegos de Sydney 2000 en los que concluyó -tras perder frente a Rusia y la extinta Yugoslavia en el partido por el bronce- cuarta.



De esta forma, el waterpolo español logró el pleno, pues las dos selecciones nacionales lucharán por las medallas en estos Juegos de Tokyo 2020, después de que las 'Guerreras del Agua' derrotaran a China en cuartos y se enfrenten este jueves a Hungría también por alcanzar la final del torneo.



No fue fácil para la actual subcampeona del mundo y europea. El rival 'deseado' en cuartos, Estados Unidos, se les atragantó a los de David Martín hasta el descanso (6-6), pese a un buen inicio (3-1) del partido que parecía prever una plácida clasificación para la pugna por los metales olímpicos.



Tres goles del mejor lanzador estadounidense, Hannes Daube, voltearon el encuentro (3-4) y alimentaron la incertidumbre en España, que remontó con dos tantos de Álvaro Granados y Miguel de Toro, en el puesto de boya, para igualar un pulso tenso en el que la falta de efectividad en las superioridades (3/9 al final) no le permitió distanciarse.



El portero estadounidense Alex Wolf era un muro contra el que se estrellaban los lanzamientos de Álvaro Granados y Alberto Munárriz hasta que llegó la jugada clave. A 5:53 para el final del último cuarto, el norteamericano Luca Cupido entró antes de tiempo tras una exclusión y el penalti lo transformó (8-6) Munárriz para decantar el pase.



Otro penalti anotado por el jugador del Atletic Barceloneta puso el 11-8 para una España que volvió a agarrarse a la defensa y la efectividad de Daniel López Pinedo en la portería para seguir soñando con el podio. Italia o Serbia, la campeona olímpica y a la que ganó (13-12) en su debut en Tokio, es su último escollo para intentar emular la gesta del oro en Atlanta'96.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESTADOS UNIDOS, 8 - ESPAÑA, 12 (6-6, al descanso).



--EQUIPOS.



ESTADOS UNIDOS: Wolf (p); Hooper (-), Cupido (1), Hallock (1), Woodhead (-), Bowen (1), Irving (-) -equipo inicial- Vavic (-), Obert (2), Daube (3), Stevenson (-) y Smith (-).



ESPAÑA: López Pinedo (p), Munarriz (2), Granados (2), De Toro (1), Larumbe (-), Famera (-), Perrone (1) -equipo inicial-, Sanahuja (2), Fernández Miranda (2), Tahull (1), Mallarach (1) y Bustos (-).



--PARCIALES: 3-3, 3-3, 0-1 y 2-5.



--ÁRBITROS: Michiel Zwart (NED) y Gyorgy Kun (HUN).



--PISCINA: Centro de Waterpolo de Tatsumi.