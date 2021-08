España.- El PP pide que Calviño y Ribera expliquen la venta de Naturgy y forzará un debate en el Congreso

19-05-2021 (I-D) El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea; la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra; y el líder del PP, Pablo Casado, durante una sesión de control al Gobierno, a 19 de mayo de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). Entre otras cuestiones, este pleno está marcado por la crisis migratoria y diplomática que España mantiene con Marruecos por la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde hace tres días. En este sentido, el Ejecutivo tendrá que responder a las preguntas de la oposición centradas en la gestión de la situación en la frontera con el país marroquí. ECONOMIA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



Rodríguez habla de "nocturnidad" y falta de transparencia y cree que no va a generar crecimiento ni empleo: "¿Realmente merece la pena?"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El PP quiere que las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera comparezcan en el Congreso para informar de la OPA del fondo australiano IFM sobre el 22,69 de Naturgy e intentará forzar un debate este mes en la Diputación Permanente, órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones.



El partido que dirige Pablo Casado ha registrado esta petición un día después de que el Consejo de Ministros haya autorizado, con condiciones, la OPA voluntaria y parcial del fondo australiano IFM para hacerse con hasta el 22,69% del capital de Naturgy.



Esta operación ya ha despertado recelos en su socio de Podemos, que ha criticado la decisión del Gobierno de autorizar la venta de un 22% de Naturgy a un fondo extranjero, pues considera que se pierde soberanía y se profundiza en el problema energético de España. "Craso error", ha recalcado el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández.



EL PP CREE QUE ESTA OPERACIÓN SOLO PUEDE "CONLLEVAR RIESGOS"



La vicesecretaria de Sectorial del PP y responsable del área económica del partido, Elvira Rodríguez, ha asegurado que "con nocturnidad y sin transparencia" el Gobierno ha aprobado "la toma de una parte significativa del capital de Naturgy por una gestora de fondos de pensiones australiana".



"Para España esta operación sólo puede conllevar riesgos de pérdida de control en un sector estratégico", ha asegurado la exministra en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



Además, Rodríguez ha señalado que "no se puede presentar, como pretenden, como una apuesta por España de capital extranjero, pues es una mera operación financiera". "Dinero por acciones y no va a generar ni crecimiento ni más empleo. ¿Realmente merece la pena?", se ha preguntado.



DEBATE EN DIPUTACIÓN PERMANENTE PORQUE AGOSTO ES INHÁBIL



En concreto, el Grupo Popular ha pedido la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que comparezca la ministra del ramo y también vicepresidenta primera, Nadia Calviño, con el objetivo de "informar sobre la autorización de la OPA de IFM sobre Naturgy".



En segundo lugar, el PP ha solicitado que se convoque una sesión extraordinaria de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que acuda a informar de esa OPA la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, quien aseguró este martes tras el Consejo de Ministros que se trata de una operación "singular" sobre una empresa que es "estratégica".



Como agosto es inhábil a efectos parlamentarios, es la Diputación Permanente la que debe decidir si se convocan o no de forma extraordinaria esas dos comisiones parlamentarias para que comparezcan las vicepresidentas. Por eso, los 'populares' han exigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que reúna a la Diputación Permanente para forzar un debate parlamentario sobre este asunto.



OTRO ESCRITO DE PETICIÓN DE INFORME



Paralelamente, el PP ha registrado este miércoles un escrito para que el Gobierno le remita el expediente de autorización de la OPA de IFM sobre Naturgy, al amparo de artículo 7 del Reglamento del Congreso.



Esta petición, que la firma el portavoz adjunto del Grupo Popular Ignacio Echaniz, va dirigida al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.