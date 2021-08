Es falso el tuit del presidente cubano agradeciendo autos policiales a México

Fotografía de archivo del 21 de diciembre de 2019, que muestra al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. EFE/Yander Zamora/Archivo

Bogotá, 4 ago (EFE).- Es un montaje falso un tuit que circula en las redes sociales en el que supuestamente el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradece a México el envío de 50 patrullas policiales -además de material humanitario- para fortalecer la seguridad en la isla tras las protestas de julio pasado.

A través de capturas de pantalla, usuarios han hecho masivo el mensaje: “En pocos días estaremos recibiendo la ayuda solidaria del pueblo Mexicano. Combustible, alimentos, útiles médicos y 50 carros patrulleros para reforzar la vigilancia revolucionaria”

“Gracias por el gesto solidario @lopezobrador_ (usuario del mandatario Andrés Manuel López Obrador) #Cuba te lo agradece. #Cuba #Mexico hermanos siempre”, finaliza el supuesto tuit que también comparte una foto de Díaz-Canel y el presidente mexicano estrechando sus manos.

Una publicación que comparte esa imagen ha sido recompartida en Facebook más de 540 veces, al asegurar: “López, con recursos de México, apoya al dictador cubano, para que siga sometiendo al pueblo, que busca liberarse de sus opresores”.

“También, les mandó alimentos y medicamentos, para calmarlos. Y hay quienes dudan que la militarización de México, no tiene el mismo objetivo”, cierra la entrada.

DATOS: No hay registro del supuesto tuit de Díaz-Canel, que además posee inconsistencias, y si bien es cierto que México ha enviado varios buques con medicinas, alimentos y combustible, las autoridades no han informado de vehículos policiales.

Búsquedas avanzadas en Twitter y en herramientas como WayBack Machine, que permiten hallar publicaciones incluso después de ser eliminadas, no conducen a ningún resultado que contenga el mensaje ahora masivo.

Sí permiten encontrar una publicación del presidente cubano del 7 de julio, cuatro días antes del inicio de las protestas en Cuba, en la que aparece la misma fotografía de un encuentro entre ambos mandatarios mientras protagonizan un apretón de manos.

El día 11 de ese mes miles de cubanos tomaron las calles del país para protestar contra el Gobierno al grito de “¡libertad!”, en una jornada inédita que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos con partidarios de la Revolución.

Díaz-Canel escribió en su tuit del 7 de julio: “Agradezco al Presidente @lopezobrador_ , sus palabras sobre #Cuba y su interés en el proceso de elaboración de dos vacunas cubanas. Reiteramos nuestro entrañable afecto por #México y la disposición a cooperar mutuamente en todos los campos”.

El presidente de la isla se refería a las declaraciones que López Obrador brindó un día antes en una de sus tradicionales ruedas de prensa matutinas, cuando un periodista le preguntó si México estaba interesado en alguna de las vacunas cubanas.

De acuerdo con la versión estenográfica de esa conferencia, el jefe de Estado mexicano comentó que su país está abierto “a tener relaciones y poder intercambiar experiencias en vacunas y adquirir vacunas” de Cuba, país con el que están "muy agradecido".

Otros de los elementos que indican que el tuit es fabricado son, por un lado, la ausencia de la insignia azul de cuenta verificada que ostenta el perfil real del mandatario cubano.

También genera dudas que las capturas indiquen en la parte superior derecha que el mensaje había sido escrito 6 horas antes y, que tras ese lapso, solo contara con tan pocas reacciones (27 comentarios, 10 retuits y 26 me gusta).

Finalmente, la parte inferior de la imagen cuenta con otra inconsistencia: el ícono de compartir que aparece en el supuesto tuit no es el mismo que esa red social de mensajes cortos utiliza en su plataforma o en sus aplicaciones móviles.

BUQUES MEXICANOS CON AYUDAS A CUBA

El Gobierno de México ha enviado en los últimos días a Cuba una serie de buques con material médico y alimentos para paliar la crisis sanitaria y económica que sufre la isla caribeña.

El primer embarque del buque José María Morelos II zarpó desde Veracruz el 26 de julio rumbo a la isla con 100.000 barriles de diésel "que servirán para abastecer de energía a hospitales en la isla", según las autoridades.

El segundo, el buque Arm Libertador Bal-02, partió un día después, mientras que el día 28 zarpó el buque de Guerra Anfibia Arm Papaloapan A-411 con jeringas, tanques de oxígeno, cubrebocas, leche en polvo, frijoles, harina de trigo, latas de atún y aceite comestible, según un boletín de la Cancillería.

En su conferencia mañanera del 27 de julio, López Obrador aseguró que estos envíos responden al bloqueo “medieval” e “inhumano” de Estados Unidos a Cuba, que argumenta la crisis que padece la isla.