El TAS rechaza la reclamación del púgil francés que hizo sentada en el ring como protesta

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Tokio, 4 ago (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la reclamación del púgil francés Mourad Aliev, que protagonizó una sentada de una hora en el ring por haber sido descalificado en el combate de cuartos de final de peso superpesado contra el británico Frazer Clarke.

Aliev pidió al TAS que anulara la decisión del árbitro de descalificarlo y que se reanudara el combate desde el segundo asalto con un árbitro y jueces diferentes, tras lo que la división "Ad Hoc" del tribunal en Tokio celebró una audiencia por vídeconferencia al día siguiente de los hechos.

El panel de árbitros que estudió el caso no descartó la posibilidad de un error técnico por parte del árbitro del combate, pero desestimó la reclamación del púgil ya que la decisión arbitral de descalificarle se produjo en el terreno de juego.

Según el TAS, de acuerdo a su jurisprudencia el tribunal no anula las decisiones arbitrales adoptadas en el terreno de juego, salvo en circunstancias muy limitadas, y en el presente caso no hay alegación de una violación fundamental como la mala fe, la parcialidad o la arbitrariedad.

El púgil Aliev montó en cólera el pasado día 1 cuando el árbitro estadounidense Andrew Mustacchio detuvo el combate a falta de cuatro segundos para el final del segundo asalto.

Tras gesticular airado, el boxeador de origen ruso permaneció una hora sentado contra las cuerdas, mientras conversaba con los entrenadores y dirigentes franceses, que intentaban hacele entrar en razón. Aliev se marchó unos minutos y luego prosiguió con su protesta, antes de abandonar el Kokugikan Arena aún quejándose

Además del caso de Aliev, el TAS también comunicó hoy que ha rechazado la reclamación del marchador ucraniano Nazar Kovalenko contra la decisión de la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) de impedirle participar en los Juegos de Tokio por un incumplimiento de la normativa antidopaje relacionada con los controles fuera fe competición.

Kovalenko pretendía competir mañana en la prueba de 20 kilómetros marcha. EFE

omm/jap