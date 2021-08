El presidente de Ucrania ordena dar protección a los exiliados bielorrusos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE/Sergey Dolzhenko/Archivo

Moscú, 4 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ordenó hoy al Ministerio del Interior y al Servicio de Seguridad dar protección a los exiliados bielorrusos que han llegado a su país en el último año y que puedan correr peligro por sus actividades políticas en su país.

"Cada bielorruso que pueda ser víctima de delincuentes por sus posturas políticas públicas debe tener una protección especial y fiable", indicó el mandatario, según un comunicado de prensa de la Presidencia ucraniana.

Zelenski subrayó que el Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad de Ucrania deben elaborar un "claro algoritmo de evaluación de posibles riesgos, así como un sistema de respuesta a estos, a fin de eliminar toda amenaza contra estas personas".

La Presidencia informó de que ya se ha confeccionado una lista de ciudadanos bielorrusos en relación a los cuales se ha comenzado el proceso de evaluación de riesgos y de protección durante su estancia en el país.

"Esta decisión se ha adoptado debido a que las fuerzas de seguridad han recibido información de posibles amenazas a una serie de activistas bielorrusos, así como por la trágica muerte de Vitali Shishov, activista político bielorruso que residía en el territorio de Ucrania", añade la nota de prensa.

Shishov, de 26 años, fue hallado ahorcado este martes en un parque de Kiev, un día después de que sus compañeros alertaran de que no había vuelto a su domicilios después de salir a correr.

La Policía Nacional de Ucrania anunció la apertura de una causa penal según el artículo 115 del Código Penal de Ucrania (asesinato premeditado), aunque no descarta ninguna línea de investigación.

El activista era uno de líderes de la organización humanitaria Casa de Bielorrusia en Ucrania, que presta asistencia a los bielorrusos que han huido de su país.

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, expresó este martes sus condolencias por la muerte de Shishov y afirmó que ese suceso confirma que los bielorrusos no pueden sentirse seguros "ni en el exterior".

"El presidente espera una investigación exhaustiva de todas la circunstancias de la muerte de Vitali Shishov (...) y que los representantes de la Policía Nacional informen regular y plenamente a la sociedad de los avances de los investigadores en este caso", concluye el comunicado de la Presidencia de Ucrania.