El canadiense Auger-Aliassime pasa a tercera ronda junto con Norrie y Korda

Washington, 3 ago (EFE).- El canadiense Felix Auger-Aliassime, segundo cabeza de serie, tuvo que trabajar tres sets antes de superar este martes al italiano Andreas Seppi por 2-6, 6-2 y 6-2 en su debut en el Torneo de Washington, ATP 500, y lograr el pase a la tercera ronda

El duelo entre ambos tenistas era el segundo como profesionales con ventaja para el veterano tenista italiano, que había ganado en el pasado Roland Garros.

Pero esta vez no pudo superar el mejor juego desde el fondo de la pista del joven canadiense de 20 años, decimoquinto en la clasificación mundial, que además tuvo un saque dominante para colocar nueve aces por apenas dos de Seppi, de 37 años, al que a medida que avanzaba el partido, le pasaba factura la condición física y la diferencia de edad.

El partido, que duró dos horas, dejó a Auger-Aliassime con 84 puntos ganados, repartidos en 44 que le dio su saque y 40 en el intercambio de juego.

Auger-Aliassime tendrá de rival en la tercera ronda al joven estadounidense Jenson Brooksby, de 20 años, que dio la gran sorpresa al eliminar a su compatriota Frances Tiafoe, decimosexto cabeza de serie, al que ganó por 7-6 (4) y 7-5), en el que fue el primer duelo entre ambos tenistas.

Brooksby, con un saque seguro, y un juego desde el fondo de la pista incansable aguanto el tenis más agresivo de Tiafone, de 23 años, y ganó siempre los tantos decisivos.

El duelo entre los dos adolescentes de 20 años será el primero que tengan dentro del circuito profesional de la ATP.

Otro jugador que dio la sorpresa en la segunda jornada fue el lituano Ricardas Berankis, que venció por 6-3 y 6-2 al serbio Miomir Kecmanovic, decimoquinto cabeza de serie.

Mientras que los favoritos el inglés Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie, y el joven estadounidense Sebastian Korda, duodécimo cabeza de serie también logró el pase a la tercera ronda.

Norrie no tuvo problemas en vencer 6-4 y 6-3 al estadounidense Marcos Girón y lo propio hizo Korda, de 21 años, número 45 del mundo, que derrotó por 7-5 y 6-4 al canadiense Vasek Pospisil, quien en la jornada inaugural, fue el verdugo del ecuatoriano Emilio Gómez (4-6, 6-3 y 6-3).

La segunda jornada también dejó la eliminación del veterano jugador español Feliciano López, de 39 años, por 6-3, 6-7 (5) y 6-3, en partido de primera ronda.

La que si superó otra joven promesa del tenis estadounidense, Brandon Nakashima, de 19 años, que ganó con facilidad por 6-3 y 6-3 al australiano Alexei Popyrin.

Mientras que la tercera jornada, de mañana, miércoles tendrá como gran atracción el debut del español Rafael Nadal, cabeza de serie número uno, que juego por primera vez como profesional en el Torneo de Washington y tendrá de rival en la segunda ronda al estadounidense Jack Sock.

Nadal, que no participó en Wimbledon, ni acudió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, espera comenzar su gira de torneos de pista dura por Estados Unidos con éxito, que ya ha tenido a nivel de todo el interés que ha generado en la capital de la nación, donde llegó con una invitación especial.