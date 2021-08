EE.UU. estudia vacunar a los migrantes que cruzan la frontera con México

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra la covid-19. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Washington, 3 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos está estudiando vacunar a parte de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur con México, según informó este martes el diario The Washington Post.

La medida afectaría solo a los migrantes que quedan temporalmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses y no a los que se deporta de inmediato en virtud del llamado Título 42, que pone la emergencia sanitaria como justificación para esa medida.

El Post, que cita dos fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), detalló que el Gobierno planea vacunar tanto a los migrantes que queden en libertad en Estados Unidos como a los que queden en espera de deportación.

La vacuna que el Gobierno planea administrar a los indocumentados es la de Johnson & Johnson, que tan solo requiere una dosis.

La llegada de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos está en máximos históricos y en julio cruzaron más de 210.000, récord de las últimas dos décadas en un solo mes.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, y parte de la oposición han culpado a la gestión migratoria de Biden de ser la responsable de la nueva ola de contagios del coronavirus, que está afectando especialmente a ese estado sureño.

El secretario adjunto para migración y frontera del DHS, David Shahoulian, dijo al Post que "las tasas a las que no ciudadanos encontrados dan positivo por covid-19 han aumentado significativamente en las últimas semanas".

En paralelo, también han aumentado las tasas entre los agentes fronterizos.

Según datos oficiales, la Patrulla Fronteriza tiene bajo su custodia a unos 10.000 migrantes.