Ecuador: Movimiento indígena plantea exigencias a presidente

QUITO (AP) — El movimiento indígena de Ecuador dio un plazo de una semana al gobierno del presidente Guillermo Lasso para responder a una serie de demandas, entre las cuales están restituir los subsidios a los precios de los combustibles y elaborar una política fiscal en beneficio de los sectores más vulnerables, que en caso de no ser atendidas podrían derivar en protestas nacionales.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, aseguró en rueda de prensa que “no es un problema político, no es un problema de desestabilización, no es un problema de amenaza, Evaluaremos el próximo martes en la asamblea ampliada, ahí tomaremos una decisión frente a este pedido, a ver qué respuesta tenemos del presidente". Destacó que “esperamos una respuesta del gobierno, esperamos una respuesta para el pueblo, vamos a esperar la respuesta el 10 de agosto” y añadió que en caso de no ser atendidos “la reacción social será mucho más fuerte”.

Las protestas indígenas se caracterizan en Ecuador por bloqueos por tiempo indefinido de las principales carreteras, tomas de parques y plazas de las principales ciudades y marchas que a menudo terminan en enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Entre las exigencias, que también deberán ser respondidas por Lasso, están el cese de las concesiones mineras y lograr que el sistema financiero reestructure las deudas de los ecuatorianos durante la pandemia, entre otras.

Ni Lasso ni otros voceros del gobierno se han pronunciado acerca de estos pedidos del movimiento indígena, que en octubre de 2019 —con el liderazgo de Iza— pusieron al gobierno del entonces presidente Lenín Moreno al filo del rompimiento democrático con protestas que terminaron incendiando la Contraloría General del Estado.