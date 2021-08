Economía.- El Parlamento de México ratifica el nombramiento de Ramírez de la O como ministro de Hacienda

21-02-2019 Congreso de México ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA TWITTER



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados de México ha ratificado el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como ministro de Hacienda de México más de un mes después de que su designación por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador.



El dictamen ha sido avalado así por 319 diputados frente a otros 53 que han votado en contra, entre ellos congresistas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Tras obtener el visto bueno de los diputados, Ramírez de la O ha jurado el cargo y ha prometido hacer cumplir la Constitución. Su nombramiento había tenido lugar hace 55 días, pero no había sido confirmado por el Parlamento mexicano, según informaciones del diario 'El Universal'.



Poco antes, la diputada panista María de los Ángeles Ayala ha exigido al nuevo ministro que "dirija la política económica de manera autónoma y no someterse a órdenes presidenciales".



"Le pregunto, ¿demostrará integridad en sus convicciones o se someterá a las órdenes presidenciales y será verdugo de esta santa inquisición en contra de los contribuyentes? Ya basta de farsa, trabajemos por México, por quienes generen empleo, no somos zánganos ni chupadedos, sobre su conciencia", ha expresado.



Por su parte, Antonio Ortega Martínez, del PRD, se ha pronunciado contra la ratificación bajo el argumento de que el funcionario mantiene la negativa presidencial de "rectificar" o "realizar el mínimo ajuste" a la política económica actual.



"El discurso oficial reitera que 'las cosas van bien' ¡¿Es verdad?! ¿Con quince millones de nuevos pobres? ¿La mayor explosión en términos de pobreza en décadas? ¿Con el cierre de más de un millón de negocios?", ha expresado.



Sin embargo, la diputada del gubernamental Morena Laura Imelda Pérez ha destacado la experiencia de Ramírez de la O y su "sólida formación académica" y ha defendido la "eficiencia" de la Administración.



Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), ha aseverado que el nuevo ministro tiene grandes desafíos a los que hacer frente, como analizar la posibilidad de impulsar una reforma fiscal.