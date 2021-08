Congreso mexicano avala a nuevo titular de Hacienda con meta de estabilidad

Fotografía cedida hoy por la Cámara de Diputados, donde se observa al Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, durante un acto protocolario en la capital mexicana. EFE/Cámara de Diputados/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 3 ago (EFE).- La Cámara de Diputados mexicana ratificó este martes al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien prometió estabilidad macroeconómica y "consolidar la transformación" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 19 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso avaló a Ramírez de la O, quien sustituye a Arturo Herrera, nominado por López Obrador para ser el nuevo gobernador del Banco de México (Banxico) a partir de enero de 2022.

"Durante mi gestión al frente de la Secretaría de Hacienda mantendré los principales pilares que definen económicamente a esta Administración, incluida la vocación social del Estado, la estabilidad macroeconómica (y) la austeridad republicana", prometió el nuevo secretario.

Ramírez de la O asumirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras la contracción histórica de 8,2 % de la economía de México en 2020, cuando la deuda como proporción del PIB superó el 52 %.

El economista comparte el perfil ortodoxo de Herrera, quien llegó a la Secretaría de julio de 2019, tras la renuncia del entonces secretario Carlos Urzúa, quien dimitió por "discrepancias económicas" con López Obrador.

"Aún no concluyen los tres primeros años de la presente Administración y ya se nos presenta al tercer secretario de Hacienda y Crédito Público", reprochó el diputado Antonio Ortega, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la comparecencia de Ramírez de la O.

El nuevo secretario afrontó críticas por la política de austeridad del Gobierno, pues los diputados de oposición cuestionaron que el paquete para afrontar los efectos económicos de la pandemia haya sido de 0,7 % del PIB, uno de los niveles más bajos de América.

"La Secretaría de Hacienda tiene un papel importante en la articulación del proyecto económico de este Gobierno, la política de austeridad y la eliminación de los gastos superfluos en el Gobierno han hecho más eficiente y focalizado el gasto público", justificó Ramírez de la O.

El flamante integrante del gabinete destacó el pronóstico de crecimiento de 6 % del PIB de la SHCP para 2021, anclado en el comercio exterior y en la vacunación.

El Gobierno ha pagado 28.000 millones de pesos (1.400 millones de dólares) de un total de 50.000 millones de pesos (2.500 millones de dólares) comprometidos para los fármacos, de los que ha recibido 86 millones y aplicado 67 millones, según detalló.

También presumió que hasta junio se han recuperado un 95 % de los empleos perdidos por la pandemia, es decir, cerca de 12,3 millones entre formales e informales.

Asimismo, mencionó que los ingresos tributarios crecieron un 0,8 % en 2020 pese a la contracción económica.

"El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos, estamos convencidos de que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad", indicó.

Ramírez de la O adelantó que el Paquete Económico de 2022 que debe presentar el 1 de septiembre con el presupuesto del próximo año mantendrá la política de austeridad y de control de la deuda.

"No estamos contemplando mayores cambios de presupuesto, no estamos contemplando recortes a programas", prometió.