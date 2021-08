Celeste, presidenta del club de fans de Isabel Pantoja, aclara la polémica de los cartones de tabaco

04-08-2021 Celeste Rodríguez, presidenta del club de fans de Isabel Pantoja, aclara la polémica de los cartones de tabaco. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 4 (CHANCE)



La maquinaria está en marcha y en cuestión de tres días, el próximo 7 de agosto, veremos a Isabel Pantoja subida de nuevo sobre un escenario. Será la primera vez que la cantante lo haga tras el duro parón que ha supuesto para los artistas la pandemia y sus más fervientes seguidores ya calientan motores para que nada falle ese día tan esperado. Entre ellos Celeste Rodríguez, que ha sido la primera en salir al paso para aclarar la última polémica que salpica a su ídolo, la de los cartones de tabaco.



Como cada año, Isabel Pantoja recibe por su cumpleaños regalos procedentes de su club de fans. Cuando no son bolsos o perfumes son unos faroles para alumbrar la piscina de Cantora y que las ratas no se pierdan por los caminos de la finca de Medina Sidonia. Y este año la polémica ha venido por un cargamento de cartones de tabaco que Isabel habría podido pedir como obsequio a sus seguidores. Celeste, la cabeza visible de uno de los clubs de fans de Isabel Pantoja, ha querido salir al paso para que la imagen de su estrella no siga siendo mancillada. "Nosotros siempre nos ponemos de acuerdo para comprarle el regalo en conjunto, cuando es colonia, es colonia y cuando es tabaco, es tabaco", ha aclarado la presidenta restando importancia al contenido del regalo.



Celeste también ha dejado claro que todos los miembro que forman parte del club es por voluntad propia y por adoración a Isabel Pantoja. En él no se obliga a nada a nadie. "El club de fans pagamos la cuota y ya está. Luego cuando llega su cumpleaños quien quiere participar participa y quien no, no" sentenció para, a renglón seguido, hacer una llamada de atención publicitando el concierto de su estrella por excelencia: "Por favor a todos los fans, el 7 de agosto en jerez de la frontera".