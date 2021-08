CAELi🎀✨ arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

CAELiūüéÄ‚ú® (@caeliyt) caus√≥ furor en Interne por las √ļltimas publicaciones que realiz√≥ en las √ļltimas horas. Los 5 post de historias y fotograf√≠as, sumaron m√°s de 409.019 de interacciones entre sus fans.

Hola, Estos d√≠as han sido dif√≠ciles, no voy a mentir.. desde volver a ver todos esos videos, revivir aŇĄos en los que sentia tanta impotencia, abrirme con todos ustedes por primera vez acerca de mi depresi√≥n. Fue un golpe fuerte el aceptar que estoy pasando por esto desde hace tiempo y aceptarlo p√ļblicamente ya que siempre hab√≠a sido ‚ÄúCaeli la del mimimimiercoles, la niŇĄa feliz y llena de energ√≠a, la que dec√≠a tonter√≠as en sus videos y no le importaba; porque esa era realmente ella, la que no temia el ser juzgada a cada paso que daba‚ÄĚ Apenas vine a las redes porque realmente ten√≠a miedo de la respuesta que tendr√≠a la gente ya que siempre que alzaba la voz fui juzgada y la burla para YouTube en boca tambi√©n de muchos otros youtubers. Pero, era ‚Äúnormal‚ÄĚ en ese tiempo no? Gracias al universo por empezar a abrir los ojos, aunque sea ahora, pero justicia de esta manera la necesit√°bamos desde hace mucho tiempo atr√°s. Ley olimpia, una de las mejores leyes creadas. Tu, que me lees ahorita, quiero decirte que no tengo c√≥mo agradecerte por regalarme un poquito de tiempo para ser escuchada sin ser juzgada. Por tus mensajes que significan el universo para miūü§ć los leo en vdd. Amo que est√©n abriendo los ojos muchos de ustedes y que si pase por algo todos estos a√Īos y todo esto est√° pasando en estos momentos, es por algo y espero sirva al menos de algo el contar mi historia y ojal√°,OJAL√Ā sirva para hacer un cambio. NADIE EN EL MUNDO MERECE RECIBIR BULLYING DE NING√öN TIPO. Mi amor, VIVE Y DEJA VIVIR! PD: eres incre√≠ble, simplemente por el hecho de estar vivo, de ser tu, por ser √ļnico en este mundo, porque el mundo merece conocer tu historia. Fuerza mis amores! PD2: ya me tengo que pintar la ra√≠z





ūüĎÄ











Ya tengo Twitch c√≥mo Cielka‚ô•ÔłŹescr√≠beme ah√≠





Disfrutar aunque haya días difíciles

Patricia Caeli Santaolalla López nació el 2 de febrero de 1990. También conocida como Caeli o "Caelike", tuvo una primera aparición como extra en el programa cómico Skimo de Nickelodeon y como presentadora en La voz kids de Televisa.

Caeli comenz√≥ su carrera en YouTube cuando abri√≥ un canal en 2010; cuenta que crecer√≠a hasta alcanzar los millones de seguidores. Cuatro a√Īos despu√©s, en 2014, Caeli fue designada por MTV como "digital icon" en los Millenial Awards. En 2018, la youtuber protagoniz√≥ una sesi√≥n fotogr√°fica para la revista Maxim.